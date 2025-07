Doccia gelata per la Juve: se ne va un top assoluto

Una mazzata tremenda per la dirigenza bianconera, il big ha già le valigie in mano: tifosi della Juventus sotto shock

Dal campo al calciomercato, sono tanti i pensieri che affollano la mente di Igor Tudor e della dirigenza bianconera. La Juventus è chiamata ad uno sforzo importante, per cercare di rimanere attaccata al treno di vertici e – chissà – tornare in tempi brevi pure a lottare per uno Scudetto che manca da troppo tempo.

In tal senso la firma di un bomber di razza come Jonathan David potrà sicuramente dare una grossa mano all’allenatore croato che proprio in attacco, nella sua breve avventura sulla panchina bianconera, ha riscontrato diverse difficoltà. Con Vlahovic che ha già da tempo le valigie in mano, è caccia ad un secondo bomber di altissimo livello.

Poche ore fa è arrivata una rivelazione di mercato che rischia di stravolgere i piani della Vecchia Signora per i mesi estivi. E così la Juve può davvero ritrovarsi a dire addio ad una delle sue stelle.

Juve, salta tutto: l’annuncio è tremendo

Il mercato della Juventus rischia di complicarsi e non poco. A parlarne nelle scorse ore è stato Ekrem Konur, giornalista turco particolarmente addentrato ai fatti riguardanti il mercato bianconero e più genericamente quello europeo. E così l’ultima indiscrezione rischia di fare molto male ai tifosi della Juve.

Si parla di Randal Kolo Muani, arrivato lo scorso gennaio in prestito dal PSG e che ha avuto un impatto notevole in maglia bianconera. Nel Mondiale per Club, tra le altre cose, il nazionale transalpino è stato tra i migliori. 3 presenze, 2 reti ed 1 assist vincente: numeri in linea con quanto mostrato in Serie A in questi mesi. Per Konur, però, pare proprio che l’avventura della punta sia terminata definitivamente. Nonostante da mesi si racconta di come la dirigenza del PSG e quella della Vecchia Signora stiano provando a trovare un accordo per la cessione di Kolo Muani a titolo definitivo, per Konur è certo che ciò non accadra.

Secondo il giornalista, oltre al conclamato interesse del Barcellona, è evidente che la dirigenza parigina abbia cambiato idea sul futuro di Kolo Muani. “Kolo Muani non tornerà alla Juventus”, scrive il giornalista che ha poi specificato i motivi di tale affermazione. “Il PSG ha cambiato idea e adesso chiede una cifra di 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo”.

La Juventus, a questo punto, rischia seriamente di dire addio alla possibilità di tenersi stretto il 26enne di Bondy. Una doccia fredda per Comolli e la dirigenza bianconera che, oltre a Jonathan David, dovrà evidentemente cercare altrove un altro bomber di caratura internazionale.