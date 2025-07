Il Milan lo ha chiesto al Napoli: esplode il colpo dell’estate

Milan sempre molto attivo in sede di calciomercato in vista della prossima stagione con i rossoneri che guardano anche in casa Napoli per provare a chiudere un importante colpo.

Dopo la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan è ufficialmente iniziata la nuova stagione dei rossoneri che hanno iniziato ad allenarsi per preparare al meglio l’annata 2025/2026.

Nonostante ci siano già stati diversi movimenti di calciomercato in casa Milan, la sensazione è che i rossoneri chiuderanno molte altre operazioni durante questa estate con il club meneghino pronto a cedere diverse pedine e portarne nuove a Milanello. Gli obiettivi principali del Milan sono quelli di portare due terzini a disposizione di Massimiliano Allegri oltre ad un nuovo centrocampista centrale ed un nuovo centravanti. Sono diversi i nomi accostati al Milan ed uno di questi arriva dal Napoli campione d’Italia.

Assalto Milan in casa Napoli: sogno rossonero per l’attacco

Il Milan sogna Victor Osimhen in vista della prossima stagione. La voce circola da diversi giorni e, secondo quanto affermato da Luca Cerchione, giornalista di calcionapoli24, su X, i rossoneri avrebbero preso informazioni sul centravanti nigeriano degli azzurri.

Tornato dal prestito al Galatasaray, l’attaccante è di proprietà del Napoli ma è pronto a cambiare squadra questa volta a titolo definitivo. Il giocatore non rientra più nei piani della squadra allenata da Antonio Conte con l’ex ct della nazionale che si appresta ad aggiungere uno tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca in attacco per affiancare Romelu Lukaku nell’organico. Osimhen è quindi pronto a cambiare maglia ma ci vuole un investimento importante sia per il cartellino che per l’ingaggio.

Sull’attaccante, oltre al Milan c’è anche la Juventus in Italia, anche se al momento l’offerta più importante è stata presentata dal Galatasaray che lo ha avuto a disposizione durante la stagione appena conclusa. I turchi hanno messo sul piatto una proposta da circa 60 milioni di euro complessivi con il Napoli che per il momento ha detto no ma che potrebbe accettarla in caso di aggiunta di qualche milione sul piatto.

Resta da capire quella che sarà la volontà della punta che potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in un top campionato d’Europa per provare a lottare per grandi obiettivi. Dalla Premier League ci sono stati diversi interessamenti in merito ma nessuna offerta ufficiale al Napoli che è pronto ad aspettare ancora qualche settimana per ricevere l’offerta giusta per il cartellino del classe 1998.