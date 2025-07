Inzaghi rovina l’Inter: si chiude all’Al-Hilal per 70 milioni

Il calciomercato dell’Inter passa da quella che è la scelta che rischia di essere condizionata dall’Al-Hilal.

Una minaccia totale che è quella di Simone Inzaghi se si considera che da Milano ha già portato, sull’asse dello stesso capoluogo lombardo e che porta a Riyad per quella che è la decisione sul colpo da 70 milioni di euro.

Fino a questo momento l’Inter ha dovuto sistemare quella che è stata la situazione che ha portato all’addio di Hakan Calhanoglu, calciatore che non sarà svenduto dall’Inter ma che, quasi sicuramente, vedrà il suo futuro al Galatasaray.

Calciomercato Inter: Inzaghi rovina i suoi ex, il colpo da 70 milioni

Simone Inzaghi prepara la beffa all’Inter, con il colpo da 70 milioni di euro che viene svelato direttamente dall’Arabia Saudita e precisamente da SBA Sport e che complica le cose per la società nerazzurra.

Il mercato dell’Al-Hilal, dopo aver visto la conclusione dell’operazione che porta all’arrivo di Theo Hernandez dal Milan, passa dall’altra parte di Milano e precisamente dall’Inter. Perché è l’obiettivo di calciomercato da 70 milioni di euro, stando a quelle che sono le richieste economiche della società orobica pronta a separarsi da Ederson, dopo aver già perso Retegui con destinazione Al-Qadsiah e il club di Riyad è pronto ad accontentare i Percassi sulle che chiedono per lui.

Dopo l’addio di Calhanoglu, l’Inter avrebbe voglia di sistemare le cose per il proprio centrocampo. Ma l’inserimento in queste ore di Simone Inzaghi starebbe rovinando i piani del club nerazzurro che, dopo aver perso già il turco con destinazione Istanbul, rischierebbe di ritrovarsi a mani vuote. La trattativa con Ederson sarebbe addirittura anche in una fase avanzata, come svelano dalla stessa fonte araba.

Inter a mani vuote: chi arriva dopo la beffa dall’Al-Hilal

L’Al-Hilal sarebbe ad un passo da Ederson, che finirebbe lontano non solo dall’Atalanta dunque, ma anche dalla Serie A. Un altro dei talenti del campionato italiano sembra pronto alla separazione dopo aver già visto l’addio, praticamente confermata su Mateo Retegui. Ma adesso, senza Ederson, chi prende l’Inter?

Il sostituto diretto del centrocampista turco sembrava poter essere proprio Ederson, calciatore che invece finirebbe all’Al-Hilal, obbligando l’Inter a puntare su altro. Rientra nei radar di Ausilio e Marotta, di nuovo, Rovella dalla Lazio. Come alternativa al centrocampista brasiliano, arriverebbe per giocare titolare davanti alla difesa in cabina di regia.