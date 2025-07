Juve distrutta sul mercato: “Grandissimi disastri”

Un annuncio che non può non preoccupare la tifoseria bianconera: il mercato della Juventus sotto osservazione

Di tempo ne è passato relativamente poco dalla fine della scorsa stagione ma in casa Juventus il lavoro va avanti, nel segno della continuità, nel segno di Igor Tudor. Non pochi i segnali incoraggianti derivanti dal Mondiale per Club dove la Vecchia Signora è uscita, agli ottavi, per mano del Real Madrid.

Ad oggi il discorso principale riguarda inevitabilmente il calciomercato. Un’estate bollente attende i colori bianconeri, la Juve necessità di rinforzi che vadano a ricoprire tutti i reparti. Non solo l’attacco, che ha da poco accolto Jonathan David e potrebbe registrare nuovi innesti. Tutto dipenderà, però, dall’addio ormai certo di Dusan Vlahovic. A 25 anni e con quattro stagioni in bianconero alle spalle, la storia d’amore tra la Juventus e il bomber serbo è all’epilogo.

Non solo il bomber ma, tra i tanti esuberi, occhio pure a Douglas Luiz che nelle ultime ore è stato accostato al Como di Fabregas. Tante le uscite, in attesa di capire chi arriverà a far felice Tudor. Nel frattempo però l’operato dei vertici bianconeri è finito al centro di un duro attacco.

Juve nei guai: l’annuncio preoccupa i tifosi

Il mercato della Juventus fino a questo momento non è stato propriamente esaltante. Anzi. Il bello, almeno sulla carta, deve ancora venire. E così la dirigenza bianconera è chiamata ad un mese di fuoco mentre l’esordio della squadra di Igor Tudor in Serie A contro il Parma è fissato per il prossimo 23 agosto.

Sul mercato bianconero, le opinabili strategie portate avanti dal dg Damien Comolli, è intervenuto lo scrittore Graziano Carugo Campi che come spesso accade si è espresso in maniera colorita, a tratti provocatoria, sul proprio profilo ‘X’. Un andazzo evidentemente tutt’altro che positivo quello che starebbe riguardando la campagna acquisti dei bianconeri secondo Carugo Campi. “Rispetto alla seconda parte di stagione, finora la Juve può dirsi peggiorata”, ha riferito paragonando evidentemente l’attuale rosa con quella che ha chiuso la stagione scorsa. Poi ha rincarato la dose.

“Ma è presto e non bisogna mettere le mani avanti in questo momento: c’è ancora tanto tempo, prima che finisca il mercato, per fare grandissimi disastri“. Una mancanza di fiducia totale, evidentemente, nei confronti della nuova dirigenza. Non è ancora chiaro quando verrà annunciato il nuovo direttore sportivo ma adesso il mercato è tutto nelle mani di Damien Comolli che, da dg, ha già portato a Torino uno degli attaccanti più forti e desiderati del panorama europeo come Jonathan David.

Ma il mercato bianconero non si fermerà al canadese, svincolatosi dal Lille. Nelle prossime settimane sono attese novità. E chissà che lo stesso Carugo Campi non possa cambiare idea sull’operato della nuova Juventus.