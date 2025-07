Marotta incassa subito 55 milioni: li ha già spesi tutti

L’Inter ha in mente una serie di addii: Marotta, però, ha già speso tutto. E così le casse nerazzurre piangono

Non è un mistero che il prossimo mese e mezzo risulterà cruciale per la costruzione di una squadra forte, capace di migliorarsi e puntare di nuovo a Scudetto e Champions League. L’Inter deve però prima fare i conti con alcune questioni a dir poco spinose: il mercato, tra acquisti ed uscite, passerà inevitabilmente dal futuro di Hakan Calhanoglu.

Il Galatasaray è alla finestra, pronto ad approfittare di un’aperta che sembrerebbe imminente. Calhanoglu ha, in via ufficiosa, rotto con spogliatoio e società: vuole andare via, è evidente. E così la patata bollente è già tra le mani di Beppe Marotta che se abbasserà le pretese per il cartellino dell’ex milanista, potrebbe dare il via al clamoroso addio. 25 milioni potrebbero bastare mentre, sottotraccia, si è fatto avanti pure l’Al-Hilal dell’ex Simone Inzaghi. In difesa tiene banco la questione Denzel Dumfries, la clausola rescissoria presente nel contratto dell’olandese che gli permetterebbe di dire addio per appena 25 milioni di euro.

Manchester City, Barcellona e non solo sono in fila per il nazionale orange: anche in questo caso, i 25 milioni della clausola rischiano di non far dormire sonni tranquilli al popolo nerazzurro: almeno per i prossimi tempi. Marotta e Ausilio, però, hanno già pianificato due cessioni che porteranno nelle casse nerazzurre un tesoretto da ben 55 milioni di euro. Ecco di chi si tratta.

Inter, doppio addio e colpo: 55 milioni

Il centrocampo rimane il reparto che potrebbe subire grossi cambiamenti da qui a poche settimane. Secondo ‘Calciomercato.it‘, oltre a Calhanoglu, occhio anche a Kristjan Asllani che già nel gennaio scorso era stato vicino a salutare la compagine nerazzurra. L’albanese viene valutato intorno ai 15-20 milioni di euro: si attende solo la proposta giusta per l’addio.

Non sarà il solo, perché in questo caso in difesa Yann Bisseck potrebbe salutare la Milano nerazzurra per trasferirsi in Premier League. Tanti i club alla finestra come West Ham, Aston Villa, Newcastle e Manchester United. Valutazione? In questo caso siamo sui 30-35 milioni di euro per il centrale tedesco. Con questo doppio addio l’Inter accumulerebbe un tesoretto che virtualmente potrebbe venire investito molto presto.

Perché con l’addio di Calhanoglu il nome preferito dalla dirigenza di Viale della Liberazione per potenziare la mediana è quello di Ederson, brasiliano in forza all’Atalanta che piace molto pure alla Juventus. La dirigenza bergamasca lo valuta circa 50 milioni di euro e difficilmente scenderà da tale cifra. L’Inter aspetta di incassare e ci pensare: potrebbe essere lui il nuovo leader del centrocampo nerazzurro.