Napoli, altro colpo dal Brighton: 30mln per beffare Gasperini

Il Napoli sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dal Brighton, in Premier League. L’affare è da 30 milioni di euro che servono a beffare Gian Piero Gasperini. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il Napoli è tra le squadre sicuramente maggiormente attive in sede di calciomercato, dal momento che ha delle esigenze da non sottovalutare a cui rispondere e soprattutto perché si rende conto del fatto che è una grande occasione per confermarsi ad altissimi livelli. Sicuramente in Italia, ma anche in ambito internazionale, vetrina nella quale ha sempre faticato un po’ di più. Ovviamente l’attenzione di tutti si sta concentrando in particolar modo su Noa Lang e Sam Beukema, oltre che sulla cessione di Victor Osimhen. Ma non sono gli unici tavoli attivi.

Giovanni Manna, infatti, sta sondando il calciomercato internazionale alla ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte, dal momento che non ci sono grossi margini di errore. Dopo il colpo Billy Gilmour che ha dato ottimi risultati nella passata stagione, il Napoli a quanto pare può pensare di pescare ancora una volta in casa Brighton. Un club che è sicuramente una bottega cara, ma che non chiude mai le porte a delle cessioni. Si tratta di un affare da 30 milioni di euro che può beffare la Roma di Gian Piero Gasperini.

Napoli, nuovo rinforzo dal Brighton per 30 milioni? Le ultime

Gli azzurri si stanno concentrando in misura maggiore sull’attacco e sulla difesa, ma ovviamente anche in mezzo al campo qualcosa servirà. Con Lobotka e Gilmour come registi e McTominay e De Bruyne come interni dalle spiccate doti offensive, serve un calciatore che possa alternarsi con Zambo Anguissa o comunque dare peso e muscoli in mezzo al campo. E stando a quanto raccontato da AreaNapoli, dal momento che a quanto pare può tornare di moda il nome di Matt O’Riley, centrocampista poderoso del Brighton.

Non è la prima volta che questo calciatore ex Celtic viene accostato al Napoli, ma nelle ultime settimane sembrava una pista un po’ sfumata e spenta. In realtà, si tratta di una soluzione che a quanto pare non è ancora tramontata e sarebbe il profilo perfetto per mettere la ciliegina sulla torta sulla mediana degli azzurri di Antonio Conte. Potrebbe costare una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro e si deve superare la concorrenza della Roma di Gian Piero Gasperini, che già un anno fa lo voleva con sé all’Atalanta, prima che il Brighton superasse tutti e chiudesse con una operazione lampo.