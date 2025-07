Calciomercato Milan: stanno prendendo l’attaccante

Si accende il mercato dei rossoneri che adesso sono pronti ad intervenire per rinforzare anche il reparto offensivo, che ad oggi conta il solo Gimenez. Serve al più presto un’alternativa al messicano, che non convince del tutto Allegri.

Ecco perché, in queste ore, la società ha deciso di accelerare per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo bomber.

Dal sogno Vlahovic si è passati ad una nuova idea con Tare che sta trovando il modo per provare a strappre l’accordo con il giocatore e il suo entourage.

E’ la redazione di Sportitalia a fare il punto della situazione riguardo il profilo dell’attaccante che il Milan sta cercando per la prossima stagione.

In attesa di novità sul fronte Jashari, la società sta provando a chiudere anche per l’arrivo di un nuovo attaccante.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero è alla ricerca di un calciatore che possa completare il reparto offensivo. Si cerca un attaccante dalla caratteristiche fisiche importanti, che possa favorire lo stile di gioco di Max Allegri, che predilige giocatori ben strutturati.

Ecco perché il nome di Lucca era tornato di moda nei giorni scorsi anche se adesso l’Atalanta è in pole, dopo aver ceduto in Arabia Saudita Retegui. Al club è stato proposto anche Arokodare, classe 2000 di proprietà del Genk.

Considerando la difficoltà per arrivare a Vlahovic, che resta un obiettivo che può concretizzarsi solo a fine mercato, il club ha messo gli occhi su un nuovo giocatore che già in passato è stato seguito dai rossoneri.

Boniface Milan: ecco le ultimissime

Resta ancora aperta la possibilità per portare al Milan Vlahovic ma in quel caso la trattativa andrebbe per le lunghe, visto che ad oggi non c’è ancora un’intesa fra il calciatore e la Juventus. Ecco perché le attenzioni dei rossoneri si sono spostate su altri calciatori.

Tare è in contatto con il Bayer Leverkusen per portare al Milan Boniface. Nelle ultime ore è stato valutato anche il profilo di Jackson del Chelsea ma ad oggi la priorità dei rossoneri è proprio il nigeriano che ha fatto molto bene in Germania.

La valutazione dei tedeschi è molto alta, i rossoneri chiederanno uno sconto e proveranno a strappare il via libera da parte del calciatore che dovrà dare la sua ultima parola. La situazione è abbastanza complessa con Allegri che ha chiesto a gran voce l’arrivo di una prima punta, per poter iniziare nel migliore dei modi la stagione visto che Gimenez non è il suo preferito.