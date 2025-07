Doppia bomba Vlahovic-Sancho: “Futuro in Arabia”

La Juventus impegnata nella cessione di Vlahovic e nell’acquisto di Sancho. Bomba sul futuro di entrambi: andranno in Arabia.

Ruotano intorno a Dusan Vlahovic e a Jadon Sancho le principali riflessioni della Juventus in questo periodo. Il 25enne serbo, a causa delle problematiche emerse in fase di rinnovo del contratto, è destinato a lasciare la Vecchia Signora la quale, al tempo stesso, sta valutando in termini concreti l’idea di prendere il classe 2000 inglese (escluso in maniera definitiva dal nuovo progetto tecnico del Manchester United).

L’ex Borussia Dortmund, già inseguito un anno fa dai bianconeri, è reduce da una stagione sostanzialmente positiva al Chelsea: 5 reti e 10 assist nelle 42 presenze totalizzate fra le varie competizioni di cui 26 da titolare. Rientrato ai ‘Red Devils’, l’attaccante è stato subito messo alla porta dal tecnico Ruben Amorim e non convocato per il ritiro estivo. Il trasferimento a Torino, in tal senso, risulta possibile. Il giocatore, ad esempio, ha fatto sapere di gradire la destinazione. Il costo del cartellino, ovvero 25 milioni, risulta poi alla portata.

Il principale nodo ancora da sciogliere riguarda lo stipendio. Sancho, che attualmente percepisce 10 milioni, si è detto disposto a scendere a 8 pur di agevolare la felice conclusione dell’affare mentre il direttore generale Damien Comolli preferirebbe non andare oltre quota 5 tra parte fissa e variabile. Le interlocuzioni proseguiranno, con la Juve che spera di finanziare l’operazione sfruttando i proventi della cessione di Vlahovic che, però, ha rispedito al mittente l’unica vera proposta giunta alla Continassa (quella del Fenerbahce). Il futuro di entrambi, quindi, è un rebus: secondo un giornalista, ad attenderli c’è l’Arabia.

Mercato Juventus, bomba su Vlahovic e Sancho: andranno in Arabia

Graziano Carugo Campi, su ‘X’, ha parlato dei giocatori in questione utilizzando toni molto duri. “Sono casi simili. Pagati più di 90 milioni nel 2022, in scadenza ed esuberi. A 25 anni chi li firma si prende degli indesiderati che firmano l’ultimo contratto importante della carriera, quello che li porterà a 30 anni. Poi, ci sarà l’Arabia”. La stroncatura è poi proseguita.

“Non credo che la fame di migliorarsi, mancata in questi anni, possa tornare all’improvviso una volta firmato il contratto della vita, o che in futuro accetteranno di abbassarsi lo stipendio se, andando male le cose, dovranno cercarsi un’altra squadra. Sono un rischio”. La Juventus, che nel frattempo dovrà pure prendere una decisione definitiva su Francisco Conceicao (servono 30 milioni per trattenerlo) e Nico Gonzalez (tra i più deludenti nell’ultima annata), è avvertita. Work in progress in casa bianconera.