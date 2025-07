Inter, è ufficiale: batosta pesantissima per Chivu

Un annuncio che ha scosso il mondo Inter nelle scorse ore: c’entra Cristian Chivu, ecco cosa è successo in casa nerazzurra

Chiusa la deludente parentesi nel Mondiale per Club con la sconfitta contro il Fluminense negli ottavi di finale, la data da cerchiare in rosso in casa Inter è il prossimo 26 luglio: sarà quello, infatti, il giorno in cui il gruppo allenato dal neo tecnico Cristian Chivu si radunerà ad Appiano Gentile.

Una nuova stagione, quella del riscatto dopo un’annata poco fortunata, sta per cominciare nella Milano nerazzurra. Dopo l’addio di Simone Inzaghi è tutto nelle mani del tecnico rumeno che, in attesa di ricevere novità confortanti anche in sede di calciomercato, deve già fare i conti con un certo scetticismo nei suoi confronti.

Nel frattempo una manciata di ore fa è arrivato un annuncio davvero pazzesco che riguarda l’Inter ed in particolare proprio Cristian Chivu. Le dichiarazioni sul tecnico rumeno non lascia affatto tranquilli i tifosi nerazzurri.

Inter, l’ex parla di Chivu: che botta

Ai microfoni di ‘Diretta.it’ ha parlato l’ex calciatore di Inter e Juventus, Felipe Melo, che ha trattato in primis l’eliminazione delle italiane dal Mondiale per Club. Ma non solo. Ritiratosi lo scorso gennaio con la maglia del Fluminense, che ha eliminato proprio i nerazzurri, per Felipe Melo c’è un fattore troppo importante che riguarda il futuro dell’Inter.

“Io credo che l’Inter debba cambiare un po’ mentalità dopo quanto accaduto in finale di Champions League contro il PSG. Non si aspettavano di perdere la partita in quel modo”. Il brasiliano ha rincarato la dose e, la sua critica, si è spostata direttamente sulla scelta del nuovo allenatore Cristian Chivu. Dopo gli anni di Inzaghi nei quali la squadra nerazzurra ha raccolto certamente meno del previsto, spazio al tecnico rumeno che ha fatto benissimo l’anno scorso in Serie A sulla panchina del Parma.

“Con Inzaghi si giocava in modo diverso, adesso Chivu giocherà in un’altra maniera. Penso che servirà tempo per tornare ad essere quelli che ci si aspettava“. Ancora sul neo allenatore nerazzurro Felipe Melo ha mostrato un certo scetticismo, non volendosi sbilanciare più di tanto sulla bontà della scelta di Chivu per il post Inzaghi.

“Non ho visto quello che ha fatto l’anno scorso, è poco per parlarne”, ha concluso l’ex centrocampista sudamericano. Non proprio le parole di conforto che i tifosi dell’Inter si sarebbero aspettati di ascoltare da un grande ex come il brasiliano. Nelle prossime settimane si capirà se il tangibile scetticismo mostrato sarà stato giustificato o se Chivu, alla fine, riuscirà da subito a riportare in alto i colori nerazzurri.