Inter: Frattesi operato, svelati i nuovi tempi di recupero

Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto all’intervento chirurgico nella giornata odierna. Ecco quando ritornerà a disposizione di Chivu

Proseguono i problemi per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri hanno lasciato da poco il Mondiale per Club e sono in vacanza in attesa di iniziare il ritiro estivo. I primi giorni potrebbero vedere l’assenza di Davide Frattesi. Il centrocampista, che ha lasciato in anticipo gli Stati Uniti, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio che non gli dava tregua ormai da diverso tempo. Una scelta obbligata per risolvere la situazione.

L’intervento chirurgico, come evidenziato dall’Inter, è andato molto bene. Frattesi ha eliminato in modo definitivo la Sports Hernia bilaterale che non gli ha permesso di recuperare per il Mondiale per Club. Un infortunio sicuramente fastidioso e che il centrocampista sperava di risolvere in precedenza. Ora naturalmente il recupero non è affatto breve, ma la volontà è quella di rientrare a disposizione nel minor tempo possibile.

Inter: infortunio Frattesi, i tempi di recupero

L’infortunio di Frattesi ha condizionato la parte finale della stagione. Il giocatore ha convissuto con questo problema da dopo il Barcellona e sicuramente non è riuscito a dare una mano alla squadra come voleva. La speranza dell’Inter e del centrocampista era comunque quella di poter dare una mano ai compagni e approfittare delle tre settimane di sosta. Purtroppo non è stato possibile ed alla fine è tornato in anticipo in Italia.

Ora l’infortunio è alle spalle e per lui è iniziato il periodo di recupero. Frattesi non potrà rispondere presente al ritiro fissato il 26 luglio e rientrerà in gruppo solamente nei giorni successivi. Il rientro è previsto fra 20-30 giorni e, quindi, bisognerà attendere agosto per rivedere il giocatore insieme ai compagni. L’obiettivo è quello di riuscire ad averlo a disposizione per la prima giornata di campionato e le sensazioni sono sicuramente positive.

Naturalmente bisognerà capire meglio come si evolverà la situazione dell’infortunio. Senza particolari intoppi, Frattesi sarà a disposizione dell’Inter per la prima giornata di campionato. In caso contrario, Chivu dovrà rinunciare al proprio centrocampista e si tratta di una assenza importante.

Inter: Frattesi fra infortunio e calciomercato

L’infortunio di Frattesi non cambia le sorti di calciomercato del centrocampista dell’Inter. Le idee di Chivu sono molto chiare e il tecnico le ha comunicate in modo molto chiaro anche alla società.

Il futuro di Frattesi sarà ancora una volta all’Inter. La sua partenza, almeno al momento, sembra essere fuori dai piani e per questo motivo Chivu lo attende subito dopo aver smaltito l’infortunio.