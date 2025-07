Inter, incontro in sede: un altro colpo a sorpresa, annuncio dell’agente

L’Inter ha bisogno di nuovi rinforzi per la prossima stagione. Marotta prova ad accelerare per accontentare Chivu, che ha chiesto l’arrivo di nuovi giocatori. Intanto, ecco le ultime riguardo l’incontro andato in scena nella giornata di oggi fra il procuratore e la dirigenza nerazzurra.

All’uscita dal vertice, l’agente è stato intercettato all’esterno degli uffici dell’Inter.

Arrivano le dichiarazioni riguardo i possibili risvolti su questa trattativa di mercato con il calciatore che già in passato è stato seguito con attenzione dal club nerazzurro. Ecco, quindi, la presa di posizione da parte dell’entourage del ragazzo, che è uscito allo scoperto sull’ipotesi di un trasferimento all’Inter.

Siamo nel pieno del calciomercato estivo con incontri e appuntamenti che dilagano a gogo. E’ il caso dell’Inter che ha fatto della sede ufficiale il proprio quartier generale con un via vai di procuratori, dirigenti e intermediari di mercato, pronti ad offrire la qualunque alla società nerazzurra.

Ausilio e Marotta sono sempre presenti e valutano tutte le occasioni di mercato. Quest’oggi, per esempio, è andato in scena un nuovo vertice con il noto agente. L’argomento della discussione è top secret ma non è da escludere che si sia parlato anche di un vecchio pallino della società.

Inter, incontro con l’agente: cosa è successo

All’uscita Alejandro Camano ha parlato di calciomercato e del vertice avuto nella sede dell’Inter.

Un incontro interlocutorio con il procuratore che ha nella propria scuderia alcuni giocatori interessanti. Oltre ad affrontare il tema Lautaro Martinez, che è un altro calciatore gestito dal noto agente, è probabile che le parti abbiano affrontato anche un altro argomento.

Ovvero quello del difensore di proprietà della Lazio Mario Gila, in passato già accostato all’Inter. Il calciatore, scuola Real Madrid, ha il contratto in scadenza a giugno 2027 ed una valutazione che oscilla fra i 35-40 milioni.

Mario Gila all’Inter? Cosa ha detto l’agente

Alejandro Camano ha parlato del possibile arrivo all’Inter di Gila.

“Abbiamo parlato di varie situazioni con l’Inter, riguardo il presente e la prossima stagione. Gila? Mario è della Lazio, ha altri 2 anni di contratto. Adesso non lascerà il club”.

Una chiusura netta e chiara da parte del procuratore che nega di voler portare all’Inter Mario Gila, che è destinato a proseguire la sua esperienza alla Lazio per la prossima stagione. Un colpo importante per Maurizio Sarri, che potrà dunque affidarsi sul calciatore che è un punto fermo della rosa biancoceleste.