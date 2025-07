Juve-Milan, l’affare è galattico: colpo assurdo dal Real Madrid

Rivelazione clamorosa di mercato che coinvolge bianconeri e rossoneri: ecco il grande colpo dal Real Madrid, c’è l’annuncio

È tornato Massimiliano Allegri ed il Milan, in queste ore, ha ufficialmente cominciato la preparazione per la nuova stagione. Il tecnico di Livorno, alla seconda avventura sulla panchina del ‘Diavolo’, è stato chiaro negli ultimi giorni. Servirà un gruppo coeso per cercare di riportare i rossoneri a lottare per lo Scudetto.

Niente Europa, quella sarà un privilegio di chi Allegri lo conosce bene e lo ha licenziato clamorosamente a stagione in corso un anno fa: la Juventus. Situazione analoga quella che la società bianconera sta vivendo: serve un rilancio importante, tanto in sede di calciomercato quanto, soprattutto, in campo. E così la Vecchia Signora ha deciso di affidare la direzione del club a Damien Comolli, figura di spicco reduce dalla presidenza al Tolosa e ora dg della Juve al posto di Cristiano Giuntoli. Ambizioni comuni quelle tra Juve e Milan ma simili, se non identici, potrebbero essere gli obiettivi in ottica mercato per bianconeri e rossoneri.

Da un lato la Juve che ha appena annunciato la firma di Jonathan David, un colpaccio assoluto se si pensa a quanti club avevano pensato seriamente all’acquisto del bomber canadese che ha lasciato il Lille a parametro zero. Resta viva la questione Vlahovic che, guarda caso, piace proprio al Milan per potenziare l’attacco. Ma non è il solo ad aver fatto breccia nei pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Oltre un mese e mezzo a disposizione di Comolli e Tare e la grande occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. Occhi in casa Real Madrid dove, secondo le ultime indiscrezioni, una delle stelle di Xabi Alonso potrebbe decidere di fare le valigie e sbarcare in Serie A. L’annuncio, arrivato poco fa, non lascia spazio al minimo dubbio.

Allegri e Tudor sognano: super colpo dal Real

Uno dei personaggi più informati del mercato internazionale, il giornalista turco Ekrem Konur, nelle scorse ore su ‘X’ ha lanciato una vera e propria bomba. Dal Real Madrid un’occasione imperdibile per le italiane: Juve e Milan possono pensarci davvero.

Si tratta della stella brasiliana Endrick, classe 2006, che nell’attacco delle ‘Merengues’ nella stagione che sta per cominciare rischia di accumulare tanta panchina vista la forte concorrenza. Il 18enne verdeoro, sotto contratto fino all’estate 2023 con la società di Florentino Perez, potrebbe quindi fare le valigie. Konur, da questo punto di vista, è stato estremamente chiaro.

“Juventus, Milan, Bayer Leverkusen, Lipsia e Villarreal sono interessate alla firma di Endrick del Real Madrid in prestito”. C’è letteralmente la fila per il prodigio brasiliano che nel suo ultimo anno con i ‘Blancos’ ha collezionato 37 presenze con 7 reti e 1 assist ma soli 847′ in campo, il più delle volte entrando a partita in corso. Un’occasione clamorosa che Juve e Milan proveranno a sfruttare al meglio delle loro possibilità.