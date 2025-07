Juve, nuovo innesto dal Tottenham: lo finanzia il doppio addio

La Juve guarda con interesse in casa Tottenham per un nuovo innesto che sarebbe fondamentale per Igor Tudor e questo colpo può diventare possibile con una duplice cessione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

I bianconeri stanno lavorando a rinforzi un po’ in tutti e tre i reparti, senza dimenticare il tema relativo alle uscite. La rosa, allo stato attuale, pur non essendo qualitativamente forte a sufficienza per pensare di lottare per il titolo, è comunque molto lunga e va sfoltita in maniera inevitabile. E’ una esigenza sicuramente economica, dal momento che ci sono ingaggi molto gravosi. Ma anche di natura tecnica, dal momento che una squadra tanto lunga crea problemi in maniera fisiologica al tecnico Igor Tudor.

Insomma, si insegue in questo calciomercato un duplice obiettivo: da un lato sfoltire la rosa, dall’altro alzarne il livello. Da questo punto di vista, alcune cessioni che tardano ad arrivare finiscono in maniera inevitabile per creare dei problemi anche per le entrate. In tal senso, un duplice addio può spalancare le porte ad un nome che arriva direttamente dal Tottenham. Un club con il quale storicamente ci sono ottimi rapporti che possono favorire questa operazione per la Juve. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juve, occhi in casa Tottenham: due addii lo rendono possibile

Come sottolineato da TuttoSport oggi in edicola, in casa Juve ci sono diversi profili che devono partire. E tra questi compaiono anche i nomi di Arthur rientrato dopo il prestito al Girona, dove può rientrare ancora con la formula del prestito, e di Douglas Luiz, che dopo un anno dal suo arrivo in bianconero non ha fornito le risposte che tutti si aspettavano di lui dopo il suo acquisto dall’Aston Villa. Essendo stati spesi circa 50 milioni di euro. Ed attenzione ad un possibile innesto in caso di loro addio.

Come è noto, il grande obiettivo in mezzo al campo è sicuramente Granit Xhaka, ma attenzione anche ad un ritorno di fiamma non di poco conto. A quanto pare, infatti, la Juve non ha smesso di seguire con vivo interesse anche il profilo di Bissouma, roccioso centrocampista del Tottenham e che può andare via a prezzo di saldo. Rispetto allo svizzero è più giovane, ha un valore di mercato di 25 milioni di euro secondo Transfermarkt, e con un contratto in scadenza nel 2026 può andare via a prezzo di saldo.