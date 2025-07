La Juventus sbatte sul muro: servono oltre 30 milioni di euro

La Juventus dovrà spendere più di 30 milioni di euro se vorrà davvero portare il difensore alla corte di Igor Tudor: il club è stato chiaro.

Dopo aver messo a segno il colpo David è arrivato il momento per la Juventus di lanciare l’assalto anche ad altri importanti obiettivi di mercato. In cima al taccuino di Damien Comolli c’è soprattutto Jadon Sancho: i bianconeri hanno già l’ok del giocatore e sono molto vicini all’accordo anche con il Chelsea. L’impressione è che entro questo fine settimana possa già arrivare l’ufficialità.

Una volta sistemato il reparto offensivo la dirigenza juventina si occuperà della difesa. I recuperi di Gleison Bremer e Juan Cabal sono senz’altro molto importanti ma Tudor ha bisogno anche di qualche altro innesto per disporre davvero di una retroguardia di grande spessore. La prima scelta di Comolli è un giocatore che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in Ligue 1 e ha attirato l’attenzione di molti big club europei.

Stiamo parlando di Leonardo Balerdi, 26 anni, argentino, in forza all’Olympique Marsiglia. Il giocatore è un vecchio pallino dei bianconeri, che già nelle scorse sessioni di mercato avevano provato a valutare la fattibilità dell’operazione. Oltre ad avere ottime qualità e poter garantire un rendimento importante, Balerdi dispone anche del passaporto italiano: un dettaglio che lo rende ancora più appetibile agli occhi del club torinese.

Juve sbattuta al muro: il difensore costa più di 30 milioni

Tuttavia l’operazione che dovrebbe portare il difensore argentino a indossare la maglia bianconera non è affatto semplice. Il giocatore ha infatti un contratto con l’OM fino al 30 giugno 2028 e l’intenzione del club francese è quella di trattenerlo a Marsiglia. Una chiara volontà espressa anche dal tecnico dei marsigliesi, Roberto De Zerbi, che considera il calciatore di Villa Mercedes una delle colonne da cui ripartire nella prossima stagione.

Ma allora Balerdi è davvero incedibile? Non esattamente. L’Olympique Marsiglia è disposto a sedersi al tavolo delle trattative solo di fronte a un’offerta davvero importante: servono più di 30 milioni di euro per convincere il club transalpino a lasciarlo partire. In questi giorni si parla anche di un possibile trasferimento di Timothy Weah dalla Juve al Marsiglia: le operazioni sono scollegate ma è chiaro che con i soldi incassati dalla cessione dell’ex Lille i bianconeri ‘ammortizzerebbero’ la spesa per Balerdi.

Il centrale difensivo argentino ha finora disputato cinque stagioni con l’OM, totalizzando 159 presenze nelle varie competizioni e mettendo anche a segno 5 reti.