Napoli, nome nuovo per Conte: rinforzo da 50mln dal Barcellona

Il Napoli si sta guardando attorno per trovare i giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente dal Barcellona. Vale 50 milioni di euro e può essere un profilo di grande, grandissimo valore.

Tra le squadre più scatenate fino a questo momento in Serie A in sede di calciomercato non si può non annoverare la compagine di Aurelio De Laurentiis. Ha, infatti, già chiuso gli arrivi di Luca Marianucci e di Kevin De Bruyne, ed ora si sta lavorando per portare in azzurro anche Noa Lang e Sam Beukema. L’obiettivo è quello di costruire una squadra capace di difendere il titolo conquistato nella stagione appena conclusa ed allo stesso tempo anche provare ad andare più avanti possibile in UEFA Champions League.

La società sta lavorando su più tavoli, come sempre fa, ed allo stesso tempo per colmare più esigenze. In più reparti. La priorità, fino a questo momento, ce l’ha avuta l’attacco, dal momento che lì mancano più pedine. Ora, però, arriva una notizia di mercato che non può essere ignorata e che, al contrario, può accendere i sogni dei tifosi. A quanto pare, infatti, il Napoli ha messo gli occhi in casa Barcellona per un affare da 50 milioni di euro e che può essere estremamente prezioso ed interessante. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, occhi in casa Barcellona: affare da 50 milioni per Conte?

In mezzo al campo il Napoli ha ancora bisogno di un innesto, così come in difesa. Ed in tal senso, può arrivare un profilo che si può rivelare estremamente interessante e funzionale. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, gli azzurri si stanno muovendo con interesse sulle tracce di Marc Casadò, fortissimo centrocampista centrale del Barcellona e considerato un po’ l’astro nascente del club catalano. Nonostante questo, però, il Barça è pronto a sacrificarlo per far cassa e tirare una boccata d’ossigeno dal punto di vista economico.

A quanto si legge, il Bayer Leverkusen ha formulato una prima offerta per lui pari a 30 milioni (20 di parte fissa più 10 di bonus). Il Barcellona, però, ha rispedito al mittente questa proposta, dal momento che per Casadò chiede una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Oltre che da vertice basso di centrocampo, il classe 2003 cresciuto nelle giovanili blaugrana può giocare anche da difensore centrale e da terzino destro. Per questo può essere un profilo perfetto per Antonio Conte e per il Napoli. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.