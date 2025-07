Serie A: confermato il ritorno di Chiesa, le cifre dell’operazione

Il calciomercato in Serie A torna a vedere protagonista il nome di Federico Chiesa, in un top club d’Italia.

Nelle volontà della stessa società c’è quella di andare a prendere un esterno che sia in grado di poter risultare adatto per i diversi impegni che ha da giocare il club nell’arco dell’intera stagione e con la possibilità di ritrovarsi in rosa un talento sulle corsie che faccia al caso poi anche di Rino Gattuso per la Nazionale, che spera di non trovarsi tagliata fuori, per una terza edizione consecutiva, al Mondiale che sarà nel 2026.

Federico Chiesa, dopo un solo anno dal suo arrivo a Liverpool, potrebbe far rientro in Serie A. Il suo ritorno sarà per giocare in un club che disputa la prossima Champions League e dunque, il Milan verrebbe beffato nell’operazione che porta di nuovo Chiesa in Serie A.

Calciomercato: riecco Chiesa in Serie A, la destinazione

Il mercato in Serie A è entrato nel vivo e tra i diversi nomi appetibili per i top club italiani spunta di nuovo Federico Chiesa. Il Bologna, alla fine, si è assicurato Bernardeschi e Ciro Immobile, riportando i due in Serie A. Non calerà il tris con Federico Chiesa, che piace ad un top club che giocherà la prossima Champions League. Ma per vie traverse è un’operazione che interessa proprio al Bologna.

Per le altissime richieste che i felsinei hanno avanzato su Dan Ndoye, esterno svizzero che il Napoli ha mollato non volendo spendere i 30-40 milioni che chiedono dal club rossoblu considerando già l’operazione concretizzata su Lang dal PSV, ecco che i partenopei stanno pensando di nuovo all’affare low cost.

Il Liverpool “svenderà” Chiesa e ad approfittarne potrebbe essere il Napoli che con un sol colpo come quello dell’ex Juve, si ritroverebbe un reparto offensivo completo e di enorme livello. Da una parte Chiesa e Politano, dall’altra Neres e Lang. Davanti Lukaku – da capire chi gli farà da vice – e Raspadori come sottopunta in caso di cambio modulo al 3-5-2. Sarà un grande Napoli e si spera, per il calcio italiano, che possa esserlo anche grazie a Federico Chiesa con Gattuso a caccia di esterni per il 4-3-3 che vorrà nella sua Nazionale.

Chiesa in Serie A: le cifre dell’operazione

L’arrivo di Federico Chiesa in Serie A dipende dalle cifre al ribasso che, dopo quanto ottenuto dal Liverpool nella scorsa estate, vedranno il ritorno in Italia e per giocare col Napoli a cifre che stanno convincendo gli azzurri.

Come hanno fatto sapere da Il Corriere dello Sport, a spingere il Napoli su Chiesa è proprio la possibilità di prendere un esterno che faccia da alternativa, in attesa di tornare ai suoi livelli massimi sotto la “cura Conte” ad un costo di circa 10-15 milioni di euro. Non si spingerà oltre il Napoli e con Chiesa stesso che dovrà accettare una condizione contrattuale di 4 milioni di euro circa per il suo ingaggio, magari a salire con bonus, per tornare ai livelli che vuole ottenere e per tornare nel giro della Nazionale.