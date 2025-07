Ter Stegen in Serie A: contatti per chiudere in queste ore

Dalla Spagna hanno svelato quelli che sono i contatti in queste ore per la scelta definitiva su Marc-André Ter Stegen.

Dopo un’esperienza vissuta anche con la fascia da capitano al braccio, il Barcellona che pare aver deciso di puntare forte su Szczesny e un altro portiere in arrivo in Catalogna, sarà pronto a dare il benservito proprio al portiere tedesco.

A caccia di un posto ancora in Nazionale, anche se non da titolare ma comunque nelle scelte che saranno di Nagelsmann, Ter Stegen saluterà il Barcellona rappresentando, ad oggi, un’occasione ghiotta per la Serie A.

Calciomercato: Ter Stegen in Serie A, contatti in queste ore

In queste ore assieme al dirigente del Barcellona, l’ex centrocampista portoghese Deco, si sarebbe registrato un incontro in Spagna tra l’entourage di Marc-André Ter Stegen e appunto Deco.

L’esperienza del portiere tedesco al club catalano pare essere arrivata ai titoli di coda. È in queste ore che, valutando quella che è la possibilità di rescindere il contratto, si deciderà il futuro di Ter Stegen.

Alla finestra per prendere il portiere tedesco, risultano esserci diversi club della Serie A. Come ha fatto sapere il portale TMW, Ter Stegen rappresenterebbe la soluzione tra i pali di un top club italiano. Una soluzione che la stessa società italiana, chiaramente, sta valutando soltanto in caso di ruolo centrale per l’estremo difensore nel proprio progetto. Ter Stegen vorrebbe restare ad alti livelli, evitando quelle che sono le soluzioni arabe o in campionati simili.

Chi prende Ter Stegen in Serie A: si accende il derby di mercato

Rischia di accendersi un vero e proprio derby di calciomercato in Italia, considerando quello che è l’interesse per il colpo in porta che arriva nel nome di Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco potrebbe vedere il suo futuro a Milano, considerando l’interesse da parte di Inter e Milan per lui.

L’Inter si sta separando da Yann Sommer, portiere che finirebbe al Galatasaray dopo due anni vissuti in nerazzurro. Dall’altra parte, il Milan non sembra più così certo della permanenza di Mike Maignan. Il portiere francese piace fortemente al Chelsea, club che tornerebbe alla carica per portarlo a Londra. Chiaro è che Ter Stegen accetterà una proposta italiana soltanto di fronte alla possibilità di giocare come portiere titolare. Il futuro del portiere tedesco passerà dall’incontro di queste ore.