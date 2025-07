Tutto finito per Dumfries: tifosi sconvolti di nuovo

Novità importanti in merito al futuro di Denzel Dumfries: la notizia lascia di nuovo sconvolti tutti i tifosi, non se l’aspettava nessuno

Mentre l’Inter sta cercando di risolvere la grana Hakan Calhanoglu che dovrebbe essere presto ceduto al Galatasaray che sta continuando ad esercitare un forte pressing, in casa nerazzurra sta facendo molto discutere anche il futuro di Denzel Dumfries.

Nonostante un rinnovo di contratto siglato lo scorso ottobre, non è affatto detto che il terzino olandese possa continuare a vestire la maglia nerazzurra anche il prossimo. L’Inter vorrebbe trattenere il giocatore, ma il club meneghino non ha il coltello dalla parte del manico e ciò che più lo spaventa è la clausola rescissoria presente nel contratto di Dumfries che è di appena 25 milioni di euro, inserita nell’ultimo rinnovo per evitare di farlo andare via a zero.

Il terzino olandese è stato uno dei migliori giocatori nella passata stagione ed il fatto che abbia una clausola rescissoria cosi bassa fa gola a diverse squadre che, tuttavia, non hanno ancora approcciato né l’Inter né il calciatore stesso. Sulle sue tracce è forte l’interesse dell’Atletico Madrid che sta valutando diversi profili per rafforzare la fascia destra, ma i Colchoneros ancora non hanno preso una decisione e di conseguenza non sono arrivate offerte sulla scrivania nerazzurra.

Sempre dalla Spagna, si parlava anche di un possibile interesse del Barcellona che era considerato il club più vicino a Dumfries, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha sconvolto non i tifosi nerazzurri, bensì quelli blaugrana visto che la società catalana ha deciso di non affondare il colpo, preferendo ritirarsi dalla corsa.

Inter, niente Barcellona per Dumfries: i blaugrana si ritirano dalla corsa

Secondo quanto riportato da Superdeporte.es, il Barcellona avrebbe preso la decisione di non procedere all’acquisto di Denzel Dumfries. Il terzino olandese era stato sondato dai catalani come possibile rinforzo per la loro catena di destra, ma alla fine c’è stato un dietrofront dei blaugrana che hanno preferito puntare su ciò che hanno già in casa.

Come spiegato dal noto sito spagnolo, in quella posizione Hansi Flick può già contare su Jules Koundé come titolare, mentre le riserve del giocatore francese sono Hector Fort ed Eric Garcia. Acquistare anche Dumfries, spendendo anche 25 milioni, per poi tenerlo in panchina sarebbe deleterio per il Barcellona ed il tecnico tedesco è pronto ad accontentarsi dei giocatori che sono già in rosa.

Sospiro di sollievo dunque per l’Inter e i suoi tifosi che vedevano nel Barcellona la minaccia più concreta per Dumfries che, però, potrebbe sempre lasciare i nerazzurri entro il 15 luglio. La clausola presente nel suo contratto è valevole fino a tale data e vedremo se l’Atletico Madrid si muoverà concretamente per lui oppure no. Superato il 15 luglio, invece, sarà l’Inter a fare il prezzo e considerato che i nerazzurri non vogliono cedere Dumfries appare difficile che l’olandese lasci Milano in questa sessione di mercato.