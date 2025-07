Donnarumma, salta tutto: la decisione è clamorosa

Decisione clamorosa quella presa su Gianluigi Donnarumma: salta tutto all’improvviso e restano tutti senza parole

Dopo aver conquistato la Champions League, adesso il Paris Saint-Germain è la chiara favorita per vincere il primo Mondiale per Club a trentadue squadre quando domenica affronterà in finale il Chelsea.

Anche in questa competizione, i parigini campioni d’Europa e di Francia in carica si sono dimostrati superiori a tutti ed un’ulteriore prova di forza è stata offerta nella semifinale andata in scena mercoledì contro il Real Madrid. La squadra di Luis Enrique ha letteralmente triturato i Blancos, riuscendo ad imporsi con un netto 4-0 dopo aver chiuso il primo tempo già sul 3-0, spegnendo sul nascere qualsiasi speranza di rimonta avversaria.

Nonostante si siano giocate tantissime partite, il Paris Saint-Germain dimostra di essere in una condizione fisica spaventosa e vuole ora chiudere in bellezza. Dopo il Mondiale sarà tempo di riposare per qualche settimana in casa parigina prima di prepararsi per l’inizio della nuova stagione, ma un occhio verrà dato anche al mercato e ai rinnovi contrattuali, uno su tutti quello di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere aveva dichiarato il mese scorso come bisognasse solo mettere nero su bianco per siglare il rinnovo che, però, ancora non è arrivato. Sul suo futuro ci sono, tuttavia, pochi dubbi e nelle ultime ore è arrivata una notizia davvero clamorosa in merito riguardo un suo potenziale trasferimento all’Inter che è stato bocciato dai tifosi nerazzurri stessi che preferiscono un altro profilo.

Inter, i tifosi bocciano Donnarumma: ecco chi vogliono per il post Sommer

Il futuro di Yann Sommer all’Inter è fortemente in bilico. Il contratto del portiere elvetico è in scadenza nel 2026, i nerazzurri non sembrano intenzionati a rinnovarlo e si stanno già muovendo per cercare il possibile erede. Qualche tempo fa si era parlato di un possibile arrivo di Gianluigi Donnarumma, ma la pista si è fatta difficile da percorrere visto il rinnovo imminente con il Paris Saint-Germain. Inoltre, il suo arrivo è stato bocciato dagli stessi tifosi dell’Inter che al posto di Sommer preferiscono Marco Carnesecchi.

In un sondaggio lanciato sul canale Telegram di Calciomercato.it, ai tifosi nerazzurri era stato chiesto su chi avrebbero puntato per sostituire Sommer e il portiere dell’Atalanta ha ricevuto il 33% dei voti, superando di poco Donnarumma, fermo al 30%. Il 27% dei tifosi ha invece votato per dare fiducia a Josep Martinez che è il secondo di Sommer, mentre solo il 10% ha votato per il possibile approdo di Ter Stegen, messo in ombra da Szczesny al Barcellona.

L’opzione Carnesecchi è quella che più aggrada i tifosi dell’Inter e la stessa società nerazzurra sta seguendo con interesse il portiere della Dea. Rispetto a Donnarumma, infatti, sotto il profilo economico Carnesecchi permetterebbe ai nerazzurri di poter risparmiare qualcosa, in linea con quelli che sono i dettami di Oaktree.