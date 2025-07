Douglas Luiz via: la Juve ha già bloccato il sostituto, è brasiliano

In attesa dell’ufficialità di Modesto come nuovo direttore tecnico, Comolli sta sondando il mercato per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Con la partenza di Douglas Luiz, infatti, servirà un nuovo giocatore per completare la mediana. Ecco perché la dirigenza s’è mossa in anticipo per quanto riguarda il sostituto dell’ex Aston Villa.

Il profilo individuato può arrivare proprio dalla Premier: si tratta di un altro brasiliano, ecco i dettagli.

Emergono delle novità importanti riguardo il prossimo acquisto della Vecchia Signora che sta lavorando per chiudere, in anticipo, un altro colpo per la prossima stagione.

La Juventus ha messo gli occhi su un nuovo obiettivo per il centrocampo. L’affare può andare in porto una volta completata la cessione di Douglas Luiz.

Douglas Luiz via, il sostituto arriva dalla Premier: ecco chi vuole la Juventus

Un altro profilo in stile Moneyball per la Vecchia Signora che sta setacciando il mercato europeo alla ricerca del migliore talento da prendere per la prossima stagione.

I bianconeri, che devono completare la rosa con l’arrivo di qualche difensore ed un nuovo attaccante, hanno messo nel mirino un centrocampista nel caso in cui si dovesse materializzarsi la cessione di Douglas Luiz.

L’ex Aston Villa, che ha deluso alla sua prima esperienza in Serie A, condizionata da tanti infortuni che hanno pregiudicato la sua stagione, può già partire e ritornare in Premier League dove interessa a Manchester United e Newcastle.

Intanto, per la sostituzione si pensa ad un nuovo colpo brasiliano che ha giocato l’ultima stagione in Premier League. Si tratta di un classe 2001, di grande talento, capace di poter fare la differenza in bianconero.

Reduce dall’esperienza ai Wolves, può partire per arrivare in Italia e sostituire il suo connazionale Douglas Luiz: ecco le ultimissime riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Calciomercato Juventus: sondaggio per Andrè dei Wolves

André, brasiliano classe 2001 del Wolverhampton, è il nome nuovo per il mercato della Juventus. I bianconeri continuano a muoversi per capire su quale obiettivo fiondarsi per la prossima stagione.

Comolli, intanto, è andato a scovare questo giocatore, che fu acquistato lo scorso anno dai Wolves per 22 milioni di euro dal Fluminense. Oggi è un nome che interessa alla Juve che sta pensando di prenderlo per sostituire Douglas Luiz che non rientra nei piani della società.