La Giustizia sportiva finisce nei guai: interviene anche il Governo

La Giustizia Sportiva è sempre argomento di discussione nel calcio italiano: ora si può aprire un’indagine per volontà del Governo.

La situazione del calcio italiano è sempre delicatissima, con la Giustizia Sportiva che nel corso degli anni ha dovuto lavorare tanto e in maniera costante per evitare che le classifiche fossero alterate e quindi i campionati falsati. Ma da più parti sono arrivati commenti e accuse di poca libertà di scelta all’interno del “palazzo” e anche di scelte poco consone alla realtà.

Ora la Giustizia Sportiva rischia l’avvio di una indagine che potrebbe mettere sotto i riflettori delle situazioni non troppo chiare.

Indagine sulla giustizia sportiva? Interviene il PD

La Giustizia Sportiva deve essere al di sopra di tutto e giudicare in maniera chiara e limpida contro ogni forma di errore giuridico. Eppure nascono spesso polemiche grosse che alzano polveroni enormi che rischiano di compromettere il buon nome della giustizia e soprattutto le scelte dei giudici in causa.

“Oggi ho depositato oggi una richiesta di indagine conoscitiva sul tema della giustizia sportiva”, ha detto l’Onorevole Berruto. “Credo sia giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato sempre più spesso come clava per demolire gli avversari e dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato”.

Con queste parole pronunciate in Parlamento, Berruto ha voluto lanciare forti accuse alla Giustizia Spotiva e ora si attendono sviluppi che possono essere importanti.

Giustizia Sportiva, Berruto: “20 soggetti da ascoltare”

“Ho indicato oltre venti soggetti da ascoltare, a partire dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, fino alle associazioni atleti e soggetti che, sulla propria pelle, hanno vissuto l’esperienza di questa anomalia e stortura del mondo sportivo”, ha poi proseguito l’Onorevole Berruto in maniera molto chiara e diretta.

“L’indagine conoscitiva parlamentare ha lo scopo di acquisire informazioni, accendere una faro su un tema che chiunque frequenti il mondo dello sport conosce nelle sue criticità e orientare strumenti normativi per migliorarlo“, ha detto senza mezzi termini.

La decisione di avviare un’indagine sulla giustizia sportiva, come da richiesta ufficiale dell’Onorevole Berruto, dipenderà solo ed esclusivamente dal presidente della della 7ª Commissione, Mollicone. “Spero possa accogliere la richiesta, in un tempo massimo di quattro mesi”, ha poi chiosato il responsabile nazionale sport del PD.

Gravina contro Berruto: “Inaccettabile!”

Alle forti dichiarazione dell’Onorevole Berruto, ha replicato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina che non è stato affatto morbido con il politico del Partito Democratico. “Non so a chi faccia riferimento l’on. Berruto ma mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia sportiva è inaccettabile”.

“Se Berruto è a conoscenza di fatti gravi”, ha poi concluso il presidente della FIGC Gabriele Gravina,”li andasse a denunciare alla Procura della Repubblica facendo nomi e cognomi”.