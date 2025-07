Milan, Vlahovic e non solo: altro regalo per Allegri dalla Juve

Il Milan si sta guardando attorno ed in tal senso è pronto adesso a fiondarsi su un altro calciatore della Juventus oltre a Vlahovic. Si tratta di un profilo di estremo interesse, andiamo a vedere le ultime notizie ed i possibili risvolti in tal senso.

Per i rossoneri sono ore calde, caldissime in sede di calciomercato. Igli Tare sta lavorando senza sosta per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, nella misura in cui si ha la assoluta consapevolezza che allo stato attuale delle cose ci sono delle voragini nell’organico. Un po’ in tutti i reparti. Ma se gli arrivi di Modric e di Ricci hanno sanato l’emergenza in mezzo al campo, lo stesso non si può dire per la difesa e per l’attacco. Dove urge sicuramente un bomber che possa dare maggiori garanzie di quelle che offre Santiago Gimenez.

Come è noto, il grande sogno di Massimiliano Allegri risponde al nome di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, è in uscita dalla Juventus, ma il problema è rappresentato dal suo ingaggio. Problema che sarebbe risolvibile se l’ex Fiorentina dovesse riuscire a trovare la quadra per una risoluzione con i bianconeri come pare. In tal senso, però, a quanto pare il Milan sta guardando con interesse in casa Juve anche per un altro profilo interessante e che rappresenta a tutti gli effetti un pupillo dell’allenatore toscano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, occhi in casa Juventus: non solo Vlahovic tra gli obiettivi

Come detto, Vlahovic sarebbe la pedina capace di risolvere l’emergenza in attacco per i bianconeri, ma allo stesso tempo non si possono dimenticare le esigenze della difesa. Con Thiaw che vede il suo futuro in un tale livello di incertezza, il Milan, stando a quanto raccontato da Blasting News, sta pensando seriamente a Federico Gatti, che da tempo sta discutendo il proprio rinnovo con i bianconeri senza riuscire a trovare la quadra. Ed i rossoneri vorrebbero provare ad approfittarne.

A quanto pare, pur di assicurarsi le prestazioni di Gatti, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro e ci sarà da vedere quale sarà la volontà della Juventus e quali saranno i piani di Igor Tudor, che non è detto che dia il semaforo verde per lasciar partire il centrale di difesa ex Frosinone.