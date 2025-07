Sta parlando con la Juve in segreto, Palladino conferma la trattativa

Ci sono conferme importanti che arrivano e che riguardano il possibile trasferimento del giocatore dalla Fiorentina alla Juventus, perché ora l’affare è confermato.

Una mossa a sorpresa quella che sarebbe stata portata avanti in queste ultime ore e in grande segreto. Possibile colpo di scena quindi per quanto riguarda il trasferimento del giocatore che può dire addio alla Fiorentina e tra le varie destinazioni possibili c’è anche quella che può essere la strada che porterebbe a casa Juventus.

Perché in questo momento ci sono delle conferme in merito a quelle che sembrano essere le varie uscite che può puntare a fare la Fiorentina che dovrà poi affidare a Stefano Pioli dei nuovi acquisti di livello e attenzione ai colpi di scena. Ci sono conferme che arrivano in merito alla scelta che può essere fatta su diversi tesserati che rischiano l’addio.

Presto il raduno dei bianconeri e potrebbero esserci nuovi innesti per la Juventus che si guarda attorno e vuole approfittare di questo mercato estivo per piazzare altri colpi. Tra i vari giocatori che possono andare via dalla Fiorentina ci sono anche Kean e Dodo che sono stati tra i migliori nell’ultima annata con tanti gol e assist messi a segno.

Calciomercato Juventus: altro colpo dalla Fiorentina

In questo momento si parla di quella che sembra essere la conferma da parte della Juventus che può provare a chiudere un nuovo acquisto della Fiorentina dopo aver già trattato tante volte con il club viola in questi anni, ma non sono andati poi così bene gli affari tra le parti.

A raccontare quello che è un retroscena di mercato è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha parlato a Radio FirenzeViola e commentato alcune delle situazioni di casa Fiorentina come quella che riguarda la possibile scelta da parte della Juventus di puntare sull’acquisto di Dodo.

Dodo piace tanto alla Juventus e anche lo stesso giocatore è felice del gradimento del club bianconero. Più volte in questi anni Dodo è stato cercato dalla Juventus secondo Zazzaroni che ha rivelato di come la conferma sia arrivata direttamente dall’ex allenatore dei viola Raffaele Palladino che gli disse del forte interesse della Juve nel voler comprare Dodo.