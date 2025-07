Prendono Acerbi, rescinde con l’Inter: ha scelto il suo prossimo club

Sta per chiudersi l’esperienza all’Inter del difensore Francesco Acerbi. Il calciatore, protagonista dell’ultima stagione con i nerazzurri, ha maturato l’idea di lasciare Milano nel corso di questa sessione estiva di mercato.

La conferma è arrivata anche dalle mosse dell’Inter, che per sostituirlo sta puntando sul giovane Leoni che può arrivare dal Parma come Bonny.

Intanto, l’agente di Acerbi ha già pronta una soluzione per il suo assistito, che è pronto a proseguire l’esperienza da calciatore: ecco dove.

I prossimi giorni saranno importanti per l’Inter che è a lavoro per definire l‘addio di Francesco Acerbi.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza è pronta a sfruttare la clausola presente nel contratto del difensore che permette di interrompere il rapporto dietro pagamento di 500mila euro.

Acerbi via dall’Inter: deciso il suo futuro

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, le parti stanno concordando un addio anticipato con Francesco Acerbi pronto a lasciare l’Inter già nelle prossime settimane.

Il suo agente, intanto, è a lavoro per trovare una nuova squadra per il difensore che a 37 anni ritiene ancora di poter giocare ad alti livelli.

Al di là dei problemi fisici, che gli hanno fatto saltare un totale di 16 partite nell’ultima stagione, il calciatore ha comunque conquistato la scena nell’Inter con delle prestazioni importanti e con dei gol pesanti, come quello contro il Barcellona.

Ovviamente, sarà difficile pensare ad un futuro in Serie A di Acerbi. Ecco perché il suo entourage è a lavoro per portarlo in Arabia Saudita da Simone Inzaghi.

Acerbi Al Hilal: nuovi aggiornamenti, l’Inter ha scelto il sostituto

Ad oggi, comunque l’opzione non scalda i cuori dei dirigenti arabi che avrebbero bocciato questa trattativa. Un addio dall’Inter, comunque, potrebbe aprire dei nuovi scenari anche grazie a Simone Inzaghi, che potrebbe spingere la società a portare all’Al Hilal Acerbi.

Pupillo dell’allenatore, che l’ha avuto alle sue dipendenze durante le esperienze alla Lazio e all’Inter, è un fedelissimo del tecnico piacentino che ha già accolto in difesa Theo Hernandez e potrebbe decidere di fare un’offerta anche per Acerbi, che sta valutando attentamente la situazione.

Intanto, il primo passo è l’addio dall’Inter che potrà avvenire molto presto con Marotta che ha già in mano il sostituto di Acerbi. Si tratta di Giovanni Leoni, classe 2006, del Parma, considerato dagli addetti ai lavori un vero e proprio crack.