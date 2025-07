Arriva alla Juve con i saldi: costa solo 20 milioni

Un’occasione da non perdere per la dirigenza bianconera: big scontato, adesso può finire alla Juve per soli 20 milioni di euro

Il nuovo corso bianconero è cominciato. Igor Tudor e la Juventus sono pronti a rimboccarsi le maniche in una stagione che inevitabilmente dovrà essere quella del rilancio. Una Juve che vuole tornare a competere per lo Scudetto ma non solo.

Molto evidentemente dipenderà dal calciomercato, dalle mosse che la dirigenza attuerà da qui a fine agosto per potenziare un gruppo che ha comunque mostrato parecchi limiti negli ultimi mesi. Lo sa bene il tecnico croato che, a questo punto, rischia di vedere molti addii e altrettanti nuovi arrivi a Vinovo nelle prossime settimane.

Sembrano arrivare novità in tal senso importanti per la Juventus ed il mercato bianconero. Un nome che piace molto alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sembrerebbe in procinto di diventare più concreto che mai. E Igor Tudor, da questo punto di vista, non vede l’ora. Fari puntati – e non è la prima volta – in casa Barcellona.

Dal Barcellona alla Juve: affare da urlo

Tra le priorità della Juventus per rinforzare il gruppo di Igor Tudor vi è ovviamente quella di accogliere un nuovo centrale difensivo, un profilo importante di caratura internazionale che al fianco di Gleison Bremer possa guidare la retroguardia della Juventus nei prossimi anni. Un nome, su tutti, nelle ultime ore sta tornando ad essere bollente.

Si tratta di Ronald Araujo, nazionale uruguagio che già lo scorso gennaio è stato vicino alla maglia bianconera. La Juventus nonostante un contratto lungo firmato fino al 30 giugno 2031 avrebbe ancora intenzione di provarci: l’assist, secondo ‘Elgoldigital.com’, sarebbe in realtà già arrivato proprio dal direttivo del Barcellona. Pare infatti che Hansi Flick abbia definitivamente messo da parte Araujo, non ritenendolo una priorità per la retroguardia blaugrana.

Da qui, l’inevitabile sconto che farebbe comodissimo a dirigenti bianconeri. La Juve lo scorso inverno era rimasta di sasso davanti alla richiesta di 60 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del centrale. Oggi, però, pare che incredibilmente il Barcellona possa accontentarsi di soli 20 milioni di euro per lasciar partire il suo difensore che nella passata stagione ha comunque giocato 25 partite con 2 gol e 2 assist a referto.

Una decisione nata dall’esigenza di fare cassa e dare modo a Deco e alla dirigenza blaugrana di operare con ulteriori margini sui prossimi colpi in entrata. In Catalogna Araujo guadagna 3,4 milioni di euro a stagione: il suo futuro potrebbe essere finalmente in maglia bianconera.