Calciomercato: stanno prendendo Scalvini, colpo da 15 mln

Juric dovrà dire addio ad un altro grande talento. Dopo Retegui e Lookman, che è sempre più vicino ai saluti, l’allenatore dovrà rinunciare anche a Scalvini che è finito nel mirino di un top club di Serie A. Affare da 15 milioni di euro, ecco le ultime.

Dopo una stagione travagliata, a causa degli infortuni, questa volta l’Atalanta è pronta a fare a meno di Giorgio Scalvini che può salutare nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Il difensore, secondo le ultime indiscrezioni, è finito nel mirino di una società di Serie A. Non si tratta dell’Inter e neanche del Napoli, che sta per chiudere Beukema dal Bologna. Ecco dove può andare il calciatore.

Rivoluzione in vista in casa Atalanta con la società pronta a cedere anche Scalvini. Dopo Retegui, finito in Arabia Saudita, e con Lookman in partenza, si apre una nuova pista che porta alla vendita del difensore centrale Scalvini.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, è una richiesta esplicita da parte del nuovo allenatore che vuole prenderlo in questa sessione di mercato. Ecco la richiesta dell’Atalanta, che può valutare la possibilità di cederlo per un giocatore e 15 milioni di euro.

Addio Atalanta: Scalvini resta in Italia

Valutazioni in corso da parte della Dea, che sta ragionando sul futuro del classe 2003 che è pronto a salutare Bergamo in vista della prossima stagione.

Infatti, è arrivata un’altra proposta alla squadra nerazzurra che per il momento non ha approfondito la questione.

Si parla di una proposta di scambio da parte di Tare che vuole portare al Milan Scalvini.

Il nome del difensore è stato suggerito da Allegri, che ha messo nel mirino il calciatore che può andare a rinforzare la rosa dei rossoneri.

Allegri vuole Scalvini al Milan: ecco la proposta fatta all’Atalanta

Importanti novità di mercato che riguardano il Milan, a lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di Sport Mediaset, su indicazione di Allegri Tare è tornato alla carica per portare al Milan Giorgio Scalvini. Sul piatto è stato messo il cartellino di Thiaw e 15 milioni di euro.

L’Atalanta valuta molto di più il calciatore. Al momento, quindi, non c’è stata alcun apertura con la trattativa che non è entrata nel vivo. Resta, comunque, la volontà di Allegri di prendere un nuovo difensore con Scalvini che resta nelle preferenze del tecnico toscano.