Il Barcellona lo prende dalla Juve: affare a costo zero

Un clamoroso colpo di scena nel mercato della Juventus: addio a zero, lo prende subito il Barcellona di Laporta

Quella che sta per cominciare in casa Juventus sarà, inevitabilmente, la stagione del rilancio. Deludente l’ultima annata della Vecchia Signora che, mai in corsa per lo Scudetto, è riuscita comunque a piazzarsi al quarto posto e a qualificarsi per la prossima Champions League. Un fattore fondamentale, soprattutto dal punto di vista economico.

In tal senso la firma di Jonathan David a zero, darà una grossa mano al reparto avanzato di Tudor. Un attacco che, a dirla tutta, è in attesa di un vero e proprio restyling. Parallelamente, come già accaduto in passato, le strade di Juventus e Barcellona potrebbero incrociarsi – ancora – in sede di calciomercato. La società catalana, alla ricerca di rinforzi di un certo spessore per potenziare la rosa di Hansi Flick, potrebbe quindi tornare a guardare in casa bianconera.

Tra le grandi manovre che Laporta potrebbe attuare da qui a poche settimane, una in particolare rischia di lasciare l’amaro in bocca ai tifosi della Vecchia Signora. Uno scenario pazzesco: la portata principale sarà l’addio di una stella di mister Tudor.

Dalla Juve al Barcellona: firma gratis

Ne ha parlato nelle scorse ore ‘Elnacional.cat’, portale particolarmente vicino alle vicende di casa Barcellona. Un’operazione, quella che vedrebbe i catalani scippare letteramente la Juventus, che rischia di prendere corpo in maniera parecchio rapida. Si parla di attacco e di un nome di assoluto spicco.

Il club di Laporta già negli anni scorsi, prima che approdasse a Torino, aveva pensato alla firma di Dusan Vlahovic. Oggi la punta di Belgrado non vive il suo miglior momento, ha virtualmente ‘rotto’ con la dirigenza di casa Juventus ed è pronto ad andarsene per cercare una nuova avventura. Si è parlato di Milan ma attenzione, appunto, al Barcellona. Già da diversi giorni si vocifera della possibilità che la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli possa spingere per la rescissione del contratto del classe 2000.

Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026, è entrato nel suo ultimo anno di contratto nel quale guadagnerebbe 12 milioni di euro. Una cifra mostruosa che, da Torino, non intendono sborsare. Da qui la possibilità di un addio immediato, a zero, e l’interesse mai sopito del Barcellona.

Nonostante la firma di una nuova punta non sia propriamente una priorità per i catalani, Hansi Flick farebbe carte false per averlo subito alle sue dipendenze. Vlahovic, che in Serie A piace anche al Milan, nell’ultima annata ha collezionato 44 apparizioni complessive con 17 gol e 5 assist vincenti.