Inter: Calhanoglu in Arabia, il sostituto dalla Spagna per 40 mln

Il futuro del turco è ancora tutto da scrivere. Aumentano le chance di una sua permanenza, ma resta anche la possibilità di una sua partenza

Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Aumentano le possibilità di una sua permanenza tanto che si è parlato addirittura di un confronto chiarificatore con Chivu e con la squadra. Ma, come riferito da Inter News, restano sul tavolo anche una sua partenza magari non al Galatasaray. Per adesso il turco ha detto di no a qualsiasi offerta proveniente dall’Arabia. I club sauditi, però, potrebbero tornare alla carica a partire da fine mese.

Una partenza che porterebbe nelle casse dell’Inter i 30-35 milioni richiesti. Si tratta di soldi che Marotta reinvestirebbe sin da subito sul calciomercato per andare a prendere il sostituto. Dalla Spagna l’Atletico Madrid sembra essere pronto a cedere un proprio giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. E un pensierino i nerazzurri lo potrebbero fare anche perché si tratta di un calciatore di assoluto livello e che si sposa con la linea Oaktree.

Calciomercato Inter: Calhanoglu in partenza, chi arriva al suo posto

Il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Una permanenza ad oggi non è da escludere. Anzi sembra essere la cosa più probabile dopo la fumata nera con il Galatasaray. Ma i turchi potrebbero tornare con forza sul giocatore senza dimenticare che un pensiero lo potrebbero fare anche i club sauditi.

Una partenza di Calhanoglu costringerebbe l’Inter a prendere un sostituto in questo calciomercato. E il nome che potrebbe ritornare in auge per i nerazzurri è quello di Gallagher. Il centrocampista inglese non rientra nei piani di Simeone e l’Atletico Madrid sembrerebbe intenzionato a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Insomma, i soldi guadagnati per il turco dovrebbero essere reinvestiti in questa operazione.

Per il momento si tratta di una indiscrezione visto che non ci sono contatti diretti. Ma Gallagher potrebbe davvero essere sulla lista di calciomercato di Marotta visto che in quel ruolo con la partenza di Calhanoglu c’è bisogno di un profilo giovane e di esperienza come il centrocampista dell’Atletico Madrid.

Mercato Inter: Gallagher l’erede di Calhanoglu?

Per il momento Gallagher è una semplice idea per l’Inter. La partenza di Calhanoglu costringerebbe i nerazzurri ad andare a prendere un centrocampista come il giocatore dell’Atletico Madrid.

Un affare di 40 milioni di euro per andare a chiudere una operazione importante. Gallagher rappresenta un profilo molto interessante per l’Inter.