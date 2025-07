Kvaratskhelia in un’altra Big, PSG scioccato!

Khvicha Kvaratskhelia lontano dai campioni d’Europa, prende corpo la clamorosa ipotesi di mercato: PSG ko, intreccio e addio

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e, chiaramente, tutti gli occhi sono puntati sul PSG campione d’Europa. Una continua scalata verso il successo quello della squadra di Luis Enrique che ha demolito l’Inter in finale di Champions League e tra poche ore andrà all’assalto dell’ennesimo trofeo prestigioso.

Il Mondiale per Club non ha mutato un trend che, ormai, è sotto gli occhi di tutti. I ragazzi di Luis Enrique giocano un calcio spettacolare ma straordinariamente efficace, merito in gran parte del tecnico spagnolo che si è preso una rivincita non da poco dopo le critiche collezionate al suo arrivo sotto la Tour Eiffel. Ma Parigi ha saputo apprezzare, pian piano, il lavoro dell’ex Barcellona ‘aiutato’ anche da una rosa straordinaria dal punto di vista tecnico.

Da Donnarumma tra i pali ad Hakimi e Pacho, passando per Joao Neves e l’astro nascente Douè fino ad arrivare ad Ousmane Dembelè. C’è un giocatore che, però, ha fatto innamorare sin dall’esordio i tifosi del PSG con una classe che in pochi possono mostrare sul rettangolo. Si parla chiaramente Khvicha Kvaratskhelia, costato ben 70 milioni di euro lo scorso gennaio ma che ha saputo mettere in luce tutte le sue qualità, diventando assolutamente insostituibile per Luis Enrique.

Il Napoli ha incassato e vinto comunque lo Scudetto anche se in Campania in molti rimpiangono il fuoriclasse georgiano che in questi primi sei mesi al PSG ha mostrato al mondo intero di cosa è capace. 6 presenze al Mondiale per Club, 2 reti e 1 assist. E manca ancora la finale. Ma, a sorpresa, il futuro di Kvara potrebbe essere lontano dalla società di Al-Khelaifi: un intreccio pazzesco e l’offerta giusta possono portare al cambio di casacca.

Addio Kvara, triangolo clamoroso: pronta l’offerta

Un club in particolare avrebbe intenzione di provare, da qui a poche settimane, a mettere le mani sul cartellino di Kvaratskhelia ed è il Liverpool. I campioni d’Inghilterra hanno intenzione di rivoluzionare l’attacco: il primo tassello potrebbe essere proprio il 24enne georgiano.

Molto, se non tutto, dipenderà dalla cessione di Luis Diaz che negli ultimi tempi è stato accostato con decisione pure al Milan. Secondo ‘Anfield Watch’ solo nel momento in cui l’esterno lascerà Liverpool allora partirà l’assalto al fuoriclasse di proprietà del PSG. Anche per il nazionale colombiano si parlerebbe di una cifra vicina ai 70 milioni per l’uscita, che da Liverpool reinvestirebbero istantaneamente proprio su Kvara: non è detto, però, che il PSG accetti.

Dalla Spagna si parla di Bayern Monaco e Barcellona sulle tracce di Diaz. Il Mondiale per Club stellare, con un’eventuale vittoria dei francesi in finale, potrebbe però far schizzare ancora più in alto la valutazione del cartellino dell’ex Napoli. Staremo a vedere come andrà a finire.