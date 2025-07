Milan, perde l’aereo di proposito: accordo last minute in Italia

C’è la svolta di calciomercato a sorpresa per il Milan che ora è pronto ad accogliere un nuovo acquisto da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri.

Sono tanti gli obiettivi che il Milan ha in comune con tante grandi squadre d’Europa e attenzione ora a quella che può essere una mossa a sorpresa perché arriva la conferma della notizia riguardo la scelta che ha preso il giocatore che ora vuole provare a raggiungere un accordo lampo con un altro club.

La sua prossima destinazione potrebbe essere in Italia e occhio quindi proprio a quello che può accadere da un momento all’altro. Ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano la decisione del calciatore che è pronto a firmare con una nuova squadra dopo non essere salito sull’aereo.

Una mossa davvero che ha lasciato tutti a bocca aperta, in particolare il club che era pronto ad accoglierlo. Alla fine però la scelta del giocatore di non presentarsi all’appuntamento finale che era ormai stato fissato, un vero sgarbo che non ha digerito il club che ora chiede spiegazioni. Furiosi anche i tifosi che hanno attaccato in ogni modo il giocatore sui social, perché la scelta ora ricade sull’Italia.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto in arrivo, ha perso l’aereo

C’è attesa per quello che sembra ormai essere un nuovo acquisto per il Milan, perché il club rossonero è alla ricerca di determinati profili che possano arrivare per prendere il posto di altri giocatori e attenzione a quella che pare ormai essere la mossa decisiva per l’accordo finale.

Arriva la conferma delle ultime ore con il Fenerbahce che aspettava come nuovo acquisto Archie Brown dal Gent, terzino sinistro che piace tanto anche al Milan per sostituire Theo Hernandez che è andato in Arabia Saudita.

Sembrava tutto fatto, l’accordo con il Gent per circa 9 milioni di euro e anche quello con il giocatore che avrebbe firmato un contratto di cinque anni da 1,5 milioni a stagione a salire. Era tutto pronto, anche l’aereo che avrebbe portato Archie Brown a Istanbul per firmare con il Fenerbahce, ma alla fine il giocatore non si è presentato come confermato da La Gazzetta dello Sport.

Archie Brown ha rifiutato il Fenerbahce per un accordo last minute con il Milan e ora non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura. Il giocatore vuole approdare in Italia e vestire la maglia rossonera nella prossima stagione di Serie A, c’è il sì del classe 2002 al Milan e anche il Gent ha ricevuto la telefonata del club italiano per l’offerta ufficiale che può portare alla chiusura.

Archie Brown può arrivare in Italia già oggi per le visite mediche con il Milan e firmare poi il suo nuovo contratto.