Napoli, Manna a Zingonia: trattativa lampo con l’Atalanta – Mediaset

Non solo Retegui, l’Atalanta è pronta a cedere anche Lookman. Il nigeriano, che ha chiesto ufficialmente la cessione, può restare in Serie A. La Dea, infatti, si accontenta di uno scambio più soldi: ecco tutti i dettagli.

Valutazioni in corso da parte della società che è pronta a rifondare il reparto offensivo. L’arrivo di Sulemana, infatti, aveva già fatto presagire all’addio di Lookman che adesso è pronto a salutare in maniera definitiva.

Dopo le voci sull’Arsenal e sull’Atletico Madrid, adesso un altro club sembra voler fare sul serio per l’esterno offensivo che è uno dei migliori, nel suo ruolo, in Serie A.

L’Atalanta è pronta a fare sul serio e sta ragionando riguardo la proposta del club italiano che vuole prendere Lookman, che ha messo sul piatto una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri. Inoltre, sono pronti anche 20-25 milioni di euro.

Aggiornamenti sul futuro di Lookman

L’attaccante è in attesa di proposte concrete da parte delle società, che hanno manifestato interesse nei suoi riguardi.

Non sarà facile strapparlo alla concorrenza di altri top club, come Arsenal e Atletico Madrid, ma una squadra italiana ci sta provando visto che è fortemente interessata al giocatore che è pronto a restare in Serie A.

Lookman ha già dimostrato di poter fare la differenza in Italia e questa volta potrebbe farlo con un’altra maglia. Non si tratta della Juventus, che è pronta a prendere Sancho, neanche del Milan e dell’Inter, che hanno altri obiettivi.

E’ Antonio Conte che ha chiesto esplicitamente al club di provare l’affondo decisivo per portare a Napoli Lookman, che rappresenterebbe un gran colpo di mercato per gli azzurri.

Come riportato da Sportmediaset, la chiave per sbloccare la trattativa può essere Raspadori, contropartita gradita all’Atalanta che è pronta a ragionare sull’ipotesi di uno scambio con il Napoli che potrebbe offrire anche 20-25 milioni di euro.

Raspadori Atalanta Lookman Napoli: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore è emersa questa ipotesi di scambio che può portare nelle casse dell’Atalanta anche una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Lookman può essere il profilo giusto per il Napoli, che è a lavoro per chiudere per un nuovo esterno.

Dall’altro canto, Raspadori potrebbe fare il percorso inverso e giocare da titolare in una squadra ambiziosa come la Dea che sta rinnovando la rosa dopo l’addio di Gasperini e l’arrivo di Juric.