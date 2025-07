Servono 27 milioni o non se ne fa nulla: la Juventus spalle al muro

Il calciomercato della Juventus prende forma ma la dirigenza non ha più scelta: servono 27 milioni di euro per la firma

La rivoluzione in casa Juventus è già partita. Dopo una stagione deludente, si proverà a fare meglio: l’obiettivo, chiaramente, è arrivare quanto più lontano in Champions League ma soprattutto tornare a lottare per lo Scudetto. A tal proposito il calciomercato estivo rappresenta, ad oggi, una grossa mano per la dirigenza della Vecchia Signora.

Perché negli ultimi mesi la Juventus ha dimostrato alcune pericolose fragilità che, di fatto, hanno messo a rischio quarto posto e qualificazione Champions. In difesa tornerà a pieno regime Bremer anche se è sempre più probabile, a maggior ragione dopo l’addio di Renato Veiga, che possa presentarsi l’occasione di un grande colpo da piazzare accanto al nazionale brasiliano. Allo stesso modo a centrocampo pare sempre più probabile la partenza di Douglas Luiz, arrivato a Torino per oltre 50 milioni di euro ed oggi fuori dai piani di Tudor. Servirà, dunque, cedere per fare cassa e spazio ai nuovi arrivi.

In attacco la stella sarà Jonathan David, un investimento importante in termini di commissioni agli agenti e d’ingaggio, nonostante il nazionale canadese si sia recentemente svincolato dal legame con il Lille. Un grande acquisto che, di certo, monopolizzerà il centro dell’attacco della Juventus.

Fuori Dusan Vlahovic, ormai ai ferri corti col club bianconero e per il quale si vocifera di una possibile rescissione del contratto in scadenza nel giugno 2026, arriverà sicuramente un altro profilo di peso da alternare proprio a David. Non è detto che si tratti di Kolo Muani, per il quale il PSG continua a chiedere – evidentemente – troppo.

Intanto in casa Juve è arrivato un vero e proprio ultimatum che riguarda il reparto avanzato ed un rinforzo che i tifosi attendono, ormai, da mesi. La cifra è già stata fissata. Ma c’è un problema.

Colpo Juve: così si chiude

Comincerà il 24 luglio, in via ufficiale alla Continassa, la prima parte del ritiro della Juventus. Nel frattempo gli uomini mercato bianconeri lavorano senza sosta e devono fare i conti con un intrigo di mercato che rischia di lasciare di stucco i tifosi della Juventus.

Francisco Conceicao, nonostante un rendimento altalenante, rimane un profilo su cui la Juventus vuole puntare forte in vista della prossima stagione. Il cartellino del figlio d’arte è in mano al Porto, con il quale non è stata trovata ancora l’intesa per un’eventuale cessione. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’ la Juve non ha intenzione di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni, che scadrà il prossimo 15 luglio.

La dirigenza ha proposto un prestito con obbligo, prontamente rifiutata dalla dirigenza portoghese. La Juve non vorrebbe spingersi oltre i 23-24 milioni, bonus compresi: il Porto, invece, potrebbe accettare di scendere a 26-27. Una guerra di logoramento, vedremo nelle prossime settimane alla fine chi la spunterà.