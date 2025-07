Svolta Vlahovic, un club italiano fa un sacrificio per prenderlo

Ci sono conferme riguardo quella che può essere la svolta di calciomercato con la Juventus pronta a liberare Dusan Vlahovic anche per farlo giocare ancora in Italia.

Tante le società che si sono interessate a quella che sembra essere la grande occasione del mercato estivo, perché un giocatore come Dusan Vlahovic può essere preso ad un prezzo davvero clamoroso e scontato considerando che con la Juventus è in scadenza nel 2026 e può anche andare via a zero con un nuovo accordo tra qualche mese.

Ma addirittura ora si parla anche di una possibile rescissione di contratto tra Vlahovic e la Juventus che permetterebbe ad un qualsiasi nuovo club di prenderlo a zero senza pagare il costo del cartellino ma trovando direttamente un accordo con il giocatore e i suoi agenti tra stipendio e commissioni.

Le squadre che si sono fatte avanti e interessate all’occasione Dusan Vlahovic non mancano, anche in Italia si è generato un concreto interesse nei confronti del bomber serbo da parte di Milan, Napoli, Roma, Inter e Atalanta. L’unico ostacolo per tutti, come per la Juventus nella trattativa del rinnovo, è l’alto ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione che percepisce e chiede l’attaccante.

Calciomercato: si sblocca Vlahovic, resta in Italia

Pare che arrivi ora una svolta per quanto riguarda quella che può essere la trattativa che sblocca Vlahovic che può firmare con un nuovo club in vista della prossima stagione. Perché ci sono conferme che riguardano proprio la decisione del calciatore che è pronto ad una nuova sfida.

Chi sta insistendo davvero tanto in Italia per prendere Vlahovic è il Milan che può anche fare un nuovo sacrificio. Il club rossonero ha già venduto calciatori come Reijnders e Theo Hernandez, ma potrebbe non fermarsi qui.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport c’è l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che punta all’acquisto di Pulisic e ora il Milan valuta anche un suo sacrificio per poter avvicinarsi sempre di più a Vlahovic.

L’intenzione del Milan però è di comprare Vlahovic provando a far crollare le richieste della Juve verso fine mercato e provando a convincere il giocatore con i bonus. Resta aperta la trattativa, come anche le piste alternative che protano a Jackson del Chelsea e Boniface del Bayer Leverkusen.