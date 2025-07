Addio Lookman, niente Napoli: firma per 50 milioni

Niente trasferimento al Napoli per Ademola Lookman: l’attaccante dell’Atalanta ad un passo dal top club europeo, firma per 50 milioni

Il nome di Ademola Lookman è senza dubbio uno di quelli più caldi in questa sessione estiva di mercato dopo l’ennesima stagione ad alti livelli disputata con la maglia dell’Atalanta, contribuendo alla qualificazione alla prossima Champions League.

L’attaccante nigeriano ha firmato ben 20 gol quest’anno, di cui 15 in Serie A e 5 in Champions League, risultando uno dei migliori giocatori non solo dei bergamaschi, ma dell’intero campionato. Adesso, però, per Lookman sembra essere arrivato il momento del grande salto e diversamente dallo scorso anno dove fece di tutto per trattenerlo a Bergamo, l’Atalanta è aperta al trasferimento del giocatore che avrebbe già voluto andare via lo scorso anno.

Sulle sue tracce la scorsa estate c’erano Paris Saint-Germain e Juventus, mentre stavolta su di lui si è registrato l’interesse di Barcellona e soprattutto Napoli. Il club partenopeo campione d’Italia in carica è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Lukaku, ma ancora non ha avanzato proposte concrete e per questo rischia seriamente di farsi scippare Lookman da sotto il naso.

Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com, infatti, adesso ci sarebbe l’Arsenal avanti a tutti nella corsa al giocatore. I Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per l’attaccante nigeriano che non disdegna affatto un trasferimento in Premier League.

Napoli, niente Lookman: può finire all’Arsenal per 50 milioni

Tra le squadre più attive sul mercato in Europa c’è sicuramente l’Arsenal che si sta rinforzando a dovere in vista della prossima stagione. In particolare, la squadra londinese sta lavorando sul reparto offensivo dove, dopo l’arrivo di Madueke sulle fasce, è pronta a regalarsi due colpi da novanta davanti, ovvero Viktor Gyokeres e Ademola Lookman.

Stando a quanto riportato da Caughtoffside.com, i Gunners avrebbero messo nel mirino il giocatore dell’Atalanta e sarebbero pronti ad offrire ben 50 milioni di euro. Tuttavia, prima di affondare il colpo per l’attaccante nigeriano, l’Arsenal sta tentando in tutti i modi di portare a Londra Eze dal Crystal Palace, anch’egli autore di una stagione di altissimo profilo.

Qualora l’Arsenal non riuscisse a trovare l’accordo con il Crystal Palace, allora si lancerebbe con decisione su Lookman, altro nome che ad Arteta piace moltissimo. Rischia dunque di restare beffato il Napoli, anche se negli ultimi giorni gli azzurri paiono aver mollato questa pista, preferendo virare su Lucca e Nunez. L’Atalanta, invece, non è intenzionata a far partire Lookman tanto facilmente e continua a valutarlo sui 60 milioni di euro. Per questo motivo, l’Arsenal sarà obbligato ad alzare la propria offerta se vorrà portare a Londra il giocatore.