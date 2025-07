Colpo di scena Kean, arriva l’annuncio ufficiale

Colpo di scena relativo al futuro di Moise Kean: arriva l’annuncio ufficiale sull’attaccante della Fiorentina e dell’Italia

Assieme a Mateo Retegui è stato il miglior attaccante della Serie A ed il prossimo anno ha intenzione di fare ancora meglio. Moise Kean è completamente rinato alla Fiorentina e se i viola hanno centrato la qualificazione alla prossima Conference League.

Autore di ben 25 gol in 44 presenze stagionali, l’attaccante classe 2000 non può non attirare però su di sé le voci di mercato che inquietano i tifosi della Viola, preoccupati che possa andare via da un momento all’altro. Da parte della Fiorentina c’è un cauto ottimismo sulla sua permanenza, ma nel calciomercato mai dire mai e ciò che preoccupa maggiormente la piazza viola è l’Arabia Saudita che è pronta a tentare Kean con i suoi soldi.

L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha mostrato un forte interesse per l’attaccante viola e, sebbene non sia ancora arrivata un’offerta ufficiale sulla scrivania della Fiorentina, sarebbe pronto ad offrire a Kean un ingaggio monstre da 20 milioni a stagione. Dopo Retegui, l’Arabia Saudita vuole prendersi anche l’altro attaccante della Nazionale e tanto per la Fiorentina quanto per l’Italia dire addio anche a Kean sarebbe un colpo durissimo.

Tuttavia, in merito al futuro di Kean è arrivato un annuncio a sorpresa da parte dall’ex calciatore Massimo Orlando che si è detto sicuro del fatto che l’attaccante della Fiorentina non finirà in Arabia Saudita.

Futuro Kean, Orlando sicuro: l’attaccante non andrà in Arabia Saudita

Intervenuto nel corso di TMW Radio nel corso della trasmissione “Maracanà” l’ex giocatore Massimo Orlando si è soffermato su diversi temi, tra cui il futuro di Moise Kean uno degli argomenti più caldi in quel di Firenze e non solo. L’attaccante viola potrebbe presto finire in Arabia Saudita dove l’Al Hilal sarebbe deciso a ricoprirlo di soldi offrendogli ben 20 milioni di euro a stagione, ma per Orlando non andrà a finire così.

L’ex giocatore si è detto infatti sicuro del fatto che Kean non cederà alla tentazione Inzaghi: “”No. E’ stato talmente male quando è stato considerato poco alla Juve e non solo, alla Fiorentina si è riscattato Se ti arriva una di Premier o il Napoli, allora ok, altrimenti non si muove da Firenze” ha dichiarato con certezza, provando a tranquillizzare i tifosi viola.

Attualmente solo l’Al Hilal ha mostrato interesse concreto per Kean, mentre il Napoli si è defilato, preferendo virare su altri profili come Lucca e Nunez. Diversamente da Retegui, Kean dovrebbe dunque rimanere in Italia e continuare a giocare alla Fiorentina per trascinare ancora una volta in alto il club viola che punta moltissimo su di lui per la prossima stagione.