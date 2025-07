Il rinnovo non arriva e la Juve trema: vogliono Yildiz a tutti i costi

Il futuro del gioiello turco lontano dalla Juventus: annuncio shock, Yildiz si allontana dalla maglia bianconera

Dopo l’avventura al Mondiale per Club terminata agli ottavi, la Juventus è pronta a preparare la nuova stagione. Giorni di riposo attendono i calciatori bianconeri che saranno riuniti alla Continassa il prossimo 24 luglio per il raduno tanto atteso dai tifosi. Nel frattempo prende forma il calciomercato estivo ed una possibile clamorosa cessione che non può non preoccupare la Juve.

Il futuro della Juventus passerà, nelle prossime settimane, soprattutto per le manovre che riguardano l’attacco. Un attacco che molto presto sarà orfano di Dusan Vlahovic, separato in casa in attesa solo di capire quale sarà il suo futuro. La Juventus gli ha ormai chiuso le porte in faccia e spera ancora in una cessione, mentre si fa spazio con prepotenza l’ipotesi di una rescissione consensuale che possa liberare il 25enne di Belgrado istantaneamente dando modo alla Vecchia Signora di non pagare i 12 milioni di ingaggio previsti per questo ultimo anno di contratto.

Non si arriverà, dunque, a scadenza tra un anno. Nel frattempo Damien Comolli ha infiocchettato il primo grande colpo dell’estate bianconera, il nuovo ‘padrone’ del reparto avanzato di Tudor: Jonathan David. Il nazionale canadese sarà a mani basse il fulcro della nuova Juventus. Lo sarà anche Kenan Yildiz, reduce da una stagione di grande crescita nella quale il numero 10 ha preso sempre più spazio nello scacchiere bianconero.

All’orizzonte, però, l’ombra di un addio che farebbe malissimo. C’è un club in particolar modo che parrebbe intenzionato a farsi avanti: la strategia è ormai già stata decisa e i tifosi della Juve possono cominciare a preoccuparsi.

Sorpresa Juve: vogliono Yildiz a tutti i costi

A parlare di Yildiz e di un possibile addio ai colori bianconeri è ‘Elnacional.cat’ che sottolinea come una società sia decisamente interessata al prodigio turco che alla Juventus ha assunto un ruolo di vero leader negli ultimi mesi.

Secondo quanto riferito, il Barcellona ed in particolar modo Hansi Flick, sarebbe rimasto stregato dalla crescita del giovane attaccante della Juventus. Classe 2005 e ancora quattro anni di contratto con la Vecchia Signora, Yildiz viene ritenuto dal tecnico blaugrana il profilo ideale per potenziare l’attacco nel medio e lungo termine. C’è un problema, però: la Juve non ha la minima intenzione di valutare la sua cessione. Non ora.

Viene riportato come il club di Torino stia già lavorando al rinnovo di contratto, con relativo adeguamento, per evitare un addio che sarebbe sanguinoso. Yildiz era e rimane il futuro della Juve e solo degli intoppi sul prolungamento – al momento inesistenti – potrebbero ribaltare la situazione.

La dirigenza catalana, però, rimane alla finestra pronta a fare la sua mossa in caso di passo falso dei bianconeri. Yildiz nella sua ultima stagione in bianconero ha collezionato 52 apparizioni con 12 gol e 9 assist, risultando tra i migliori anche nel Mondiale per Club.