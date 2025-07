Lucca dimentica il Napoli: 48 ore per la firma con una big d’Italia

Tempo scaduto per il Napoli su Lorenzo Lucca, centravanti che è stanco di aspettare ancora il club azzurro.

Niente futuro al Napoli, in 48 ore si darà spazio a quelle che sono le alternative che stava valutando il bomber di Moncalieri che, salutando l’Udinese alla fine di questa stagione, giocherà per una rivale proprio del Napoli, stando a ciò che svelano da Il Corriere dello Sport.

Lorenzo Lucca è a caccia di un posto in Nazionale e, dopo aver visto partire Mateo Retegui con destinazione Arabia Saudita e con Kean che si alterna nell’attacco in Nazionale che è stato con Spalletti e che sarà con Gennaro Gattuso, proverà ad insediarsi proprio approfittando dell’occasione di giocare titolare in un top club italiano.

Calciomercato Serie A: niente Napoli, Lucca è stanco di attendere

La verità è che Lorenzo Lucca, quasi senza dubbio, avrebbe scelto il Napoli. Il motivo è legato alla possibilità di vivere un ruolo da comprimario nel Napoli di Conte e con Lukaku a fargli da guida in ottica futura.

Il progetto con gli azzurri è quello che più aveva convinto lo stesso attaccante dell’Udinese che, puntando forte proprio sulla possibilità di giocare per un top club d’Italia come il Napoli che ad oggi risulta essere quello candidato per la lotta al titolo, avrebbe vissuto una stagione comunque da 20-30 partite stagionali.

Ne “rischia” di vivere più o meno nello stesso numero, qualora dovesse accasarsi al Milan, che pure lo cerca come alternativa del Bebote Gimenez per l’attacco di Massimiliano Allegri. Ma occhio ad una terza soluzione e che, sempre in Champions League, potrebbe vedere Lorenzo Lucca come protagonista in un top club.

Lucca si chiude in 48 ore: la rivelazione

La rivelazione è che Lorenzo Lucca avrebbe fatto sapere al Napoli che aspetterà soltanto le prossime 48 ore. Poi, per lui, ci saranno altre opzioni in Italia.

In Serie A, Lorenzo Lucca, piace a ben tre squadre tra le big. Le primissime che rischiano di scavalcare il Napoli, nonostante Lucca sia stato e sia ancora davvero ad un passo dal Napoli, sono il Milan e l’Atalanta. Poi, sullo sfondo, c’è anche la terza opzione della Juventus. Gli azzurri in ogni caso sembrano non riuscire a trovare un accordo con l’Udinese, al contrario di Lucca che fino a questo momento pare aver sempre accettato, ribadendo la volontà di giocare al Napoli e per le cifre di un ingaggio già accordato proprio con gli azzurri. Ma non è sicuramente in eterno che può aspettare Lorenzo Lucca, a caccia di una nuova esperienza dopo Udine.