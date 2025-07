Serie A, ritorno “a casa” per 30mln: arriva dall’Arsenal

Il ritorno a casa, in Serie A, potrebbe consumarsi per circa 30 milioni di euro e con Arteta che avrebbe già chiarito la sua posizione.

Ai Gunners, per il talento che lasciò la Serie A per il grande salto all’Arsenal, non ci sarebbe più spazio per lui.

Il Mister spagnolo avrebbe fatto sapere al giocatore di doversi cercare una nuova destinazione, stando a quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha spiegato come lo stesso difensore non faccia più parte del progetto del club londinese.

Calciomercato: ritorno in Serie A, colpo dall’Arsenal

Il colpo dall’Arsenal arriva per 30 milioni di euro, con la possibilità di vedere il giocatore che non trova più spazio al club britannico di nuovo in Serie A, dopo il suo passato vissuto in un club che gli ha permesso di arrivare ai livelli attuali.

Dall’estate del 2023 in poi, da quando in sostanza ha lasciato lo Spezia per il grande salto nel calcio d’Europa, il difensore polacco ha trovato all’Arsenal 68 apparizioni, con anche 3 gol e 5 assist nonostante il ruolo da difensore.

Un centrale che può giocare anche nel ruolo di esterno di difesa e che farebbe al caso di almeno un paio di squadre in Italia. Sono tre in realtà le possibili candidate per prendere Jakub Kiwior nel corso di questa estate, per circa 30 milioni di euro. Con Mosquera oltretutto che finirà all’Arsenal – il centrale del Valencia piaceva proprio a Milan e Inter – arriverebbe il “via libera” per la cessione in Serie A di Kiwior.



Dove giocherà Kiwior: colpo di una big in Serie A

A prendere Jakub Kiwior potrebbe essere uno dei due club di Milano. Così come successo con Calafiori, dopo un buon percorso fatto in Serie A si è trovato a diventare uno dei calciatori scelti all’Arsenal, alzando il proprio livello in campo internazionale. Ma adesso il ritorno in Serie A è possibile. L’Inter, più del Milan, andrebbe diretto su un centrale di difesa che può giocare all’occorrenza sia in una difesa a tre che come soluzione nella linea a quattro.

Kiwior piaceva in passato anche al Napoli, oltre che alla Juve. I bianconeri, dal canto proprio, anche cercano un nuovo difensore. Beukema in chiusura al Napoli, allontana le possibilità di vedere Kiwior nel progetto con Conte agli azzurri e questo vedrebbe dunque Juventus e Inter soprattutto, più della terza soluzione al Milan, come nuova squadra del polacco.