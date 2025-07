Ter Stegen firma in Serie A: ha rifiutato anche una big d’Europa

Ter Stegen è il primo nome per i pali in Serie A, di una delle big del nostro calcio. Salutando il Barcellona arriverebbe in Italia.

Lo farebbe per non restare completamente fuori alle scelte della Germania che, con Nagelsmann che dovrà convocare i suoi portieri, farà una scelta legata a chi meriterà di più nel far parte della spedizione del Mondiale che sarà nel 2026.

Per meritare un posto nella sua Germania, in una delle ultime spedizioni alle quali farebbe parte, Marc-André Ter Stegen potrebbe approdare in Serie A per giocare di nuovo in Champions League e in un club che lotterà per il titolo nella prossima stagione che è alle porte in Italia. Tant’è che, rifiutando un altro top club d’Europa, Ter Stegen avrebbe tracciato la sua linea per il futuro.

Ter Stegen si avvicina in Serie A, ha rifiutato un top club

Marc-André Ter Stegen si avvicina sempre di più alla Serie A, con una notizia che è stata svelata dalla Spagna in merito al rifiuto da parte del giocatore che ha scelto di dire di “no” al club che gli ha proposto di giocare titolare in un progetto tecnico di un certo spessore, dopo l’arrivo dell’ex bianconero.

Si tratta infatti del Monaco che, come hanno fatto sapere da Mundo Deportivo, avrebbe proposto un progetto con lui da titolare tra i pali in Francia, mettendo nel mirino proprio Ter Stegen, che ha scelto di dire “no” in attesa di una soluzione al Barcellona che possa permettergli di giocare da titolare in Serie A.

C’è una squadra che cerca il rinforzo tra i pali e questo potrebbe arrivare per l’Inter. I nerazzurri che perderanno Yann Sommer e che non vedono Martinez come primissima soluzione in porta, andrebbero diretti su un nuovo titolare d’esperienza. E Ter Stegen che dirà sicuramente addio al Barcellona, starebbe soltanto aspettando quella che è l’apertura da parte dei catalani per finire in un top club come l’Inter.

Derby d’Italia per Ter Stegen: c’è anche una terza soluzione

Marc-Andrè Ter Stegen dirà addio al Barcellona per giocare in Serie A. Ci sono due soluzioni per lui in Italia e sono legate alla possibilità di giocare a Milano se si considera la possibilità sia all’Inter che al Milan, qualora i rossoneri pure dovessero dividersi da Mike Maignan.

Una terza soluzione potrebbe riguardare la Juventus, qualora dovesse non convincere Michele Di Gregorio, dopo una stagione fatta di alti e bassi in bianconero. Ad oggi però, in vantaggio, ci sono appunto i due top club di Milano. Difficile pensare sia ad un ritorno in Germania che ad un approdo in Francia considerando il rifiuto arrivato al Monaco.