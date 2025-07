Xhaka sbarca in Serie A: beffa per Milan e Juve

Granit Xhaka, perno del Bayer Leverkusen e della Nazionale svizzera, può seriamente salutare la Germania per sbarcare in Serie A. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dal momento che nel suo futuro potrebbero non esserci il Milan e la Juve.

Siamo al cospetto di uno dei centrocampisti più completi e decisivi della sua generazione. Ha fatto delle cose straordinarie sicuramente al Borussia Moenchengladbach ed al Bayer Leverkusen, con la Bundesliga che si è rivelato essere un campionato perfetto per lui. In Premier League, soprattutto per questioni ambientali, le cose non sono andate benissimo per l’Arsenal, pur essendo stato un perno per tutti gli allenatori che lo hanno avuto. Divenendone anche il capitano. In tal senso, si parla di Serie A per lui ormai da diverse settimane.

La prima squadra che si è mossa in maniera seria ed importante per lui è stata il Milan, seguita poi a ruota dalla Juventus. Adesso, però, emerge una nuova svolta non di poco conto, dal momento che c’è un altro club pronto ad affondare il colpo per Granit Xhaka, che dunque può seriamente sbarcare in Serie A ma non nei due club prima citati. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che si tratta di una notizia non di poco e di una società davvero molto ambiziosa. Auguriamo a tutti una buona lettura.

Xhaka sbarca in Serie A, pista a sorpresa nel suo futuro

Da vertice basso di centrocampo è praticamente perfetto, dal momento che abbina una enorme qualità ad una fisicità importante, oltre ad una lettura tattica davvero difficile da riscontrare. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport non di poco conto, un altro club di Serie A è pronto ad affondare il colpo per Granit Xhaka e si tratta dell’Inter, che potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Hakan Calhanoglu.

Classe 1992, si tratta di un profilo di estremo interesse e di grandissima esperienza, che può essere perfetto per questa rivoluzione che è in programma per l’Inter con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo in panchina di Cristian Chivu. Una sorta di allenatore in campo che può essere decisivo per rendere più rapido questo processo di rinnovamento e di ringiovanimento della rosa. In tal senso, si attendono sviluppi importanti nel futuro di Granit Xhaka, con la Serie A che diventa sempre di più una opzione concreta.