Yildiz ha deciso il suo futuro: tifosi della Juve senza parole

La stella bianconera, più lucente che mai al Mondiale per Club, rompe gli indugi: i tifosi della Juve incassano l’annuncio

C’è stato un momento, anzi un periodo, in cui sembrava davvero destinato all’addio. La poca pazienza che taluni addetti ai lavori avevano mostrato nei suoi confronti a causa di prestazioni non ritenute all’altezza del suo status – il gioiello del laboratorio Next Gen era stato indicato come il futuro leader della Juve – stavano per far vacillare anche il diretto interessato.

Non curanti della sua ancor giovanissima età – Yildiz ha compiuto 20 anni lo scorso 4 maggio – alcuni esponenti del mondo bianconero avevano iniziato a mettere in dubbio il suo talento, forse mai convinti del tutto della decisione assunta all’inizio della scorsa stagione di affidare al calciatore la maglia numero 10. La stessa che fu di un certo Michel Platini e di Alessandro Del Piero, l’idolo di gioventù del fantasista turco.

Ingabbiato, per buona parte dello scorso campionato, dagli schemi di Thiago Motta e da una titolarità mai davvero costante e continua nel tempo, il calciatore era stato messo nel mirino da mezza Premier League, con tanti club disposti a fare follie pur di strappare il giocatore alla ‘Vecchia Signora‘.

Meno male, per i tifosi juventini e per lo stesso ragazzo, che l’avvento in panchina di Igor Tudor ha modificato quasi radicalmente il giudizio sulla sua importanza all’interno del progetto bianconero. Yildiz è un fuoriclasse. Yildiz non si discute. Se si vuole ambire ai massimi obiettivi in Italia ed in Europa, la Juve deve necessariamente passare dalla sua classe. Ora se ne è convinto anche lo stesso calciatore.

Addio Yildiz, Juve e giocatore sono d’accordo: decisione presa

Protagonista di un Mondiale per Club che a livello personale è stato assolutamente scintillante (tre gol e due assist nelle quattro gare disputate Oltreoceano), il talento nato in Germania è stata la nota più lieta, per la Juve, all’interno di una kermesse nel complesso deludente. Soprattutto per l’evidenza di un gap ancora esistente tra la formazione bianconera e le big europee affrontate nella competizione.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2029 (il rinnovo è stato firmato 11 mesi fa), il turco è sempre corteggiato dai top club di mezza Europa, già manifestatisi con argomenti piuttosto convincenti col suo entourage.

Kenan Yildiz wants to stay at Juventus, and the club is preparing to extend his contract until 2030. pic.twitter.com/OJDsl61FMA — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 11, 2025

Legato anche affettivamente al sodalizio piemontese, Yildiz non sembra avere alcuna intenzione di andar via. Come confermato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il calciatore e la nuova dirigenza juventina personificata dal DG Damien Comolli sarebbero d’accordo per una nuova estensione del contratto fino al 2030. Un modo per blindare il gioiello affidando allo stesso le chiavi della rinascita bianconera già a partire dalla nuova stagione.