Bomba Yildiz da 100 milioni: incontro e firma

L’addio di Yildiz alla Juventus lascia di stucco i tifosi bianconeri: annuncio shock, 100 milioni e saluterà la Vecchia Signora

I piani della Juventus per il prossimo futuro stanno finalmente venendo a galla soprattutto per quel che concerne l’attacco. La firma a zero di Jonathan David ha chiarito le intenzione del club bianconero di puntare su uno dei più forti bomber presenti nel panorama internazionale.

Con Vlahovic che potrebbe addirittura rescindere il contratto e salutare la Juve con un anno d’anticipo sul contratto con la Vecchia Signora da 12 milioni di euro, valido fino al 30 giugno 2026. Nel frattempo, però, appaiono ombre su quello che è sicuramente un gioiello troppo importante per la Juve.

Kenan Yildiz ha dimostrato nell’ultima stagione di essere una pedina praticamente imprescindibile per Igor Tudor. 3 gol e 2 assist in 4 apparizioni al Mondiale per club, mentre complessivamente le presenze sono state 52 nella scorsa stagione con il nazionale turco a segno 12 volte e con 9 assist a referto. Numeri che non possono non aver ingolosito le grandi del calcio europeo.

Yildiz-Juve, ecco l’addio: 100 milioni di euro

In un recente approfondimento sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ è intervenuto Riccardo Meloni che ha voluto fare il punto sulla Juventus ed in particolar modo su Kenan Yildiz che, a conti fatti, ad oggi è la stella più luminosa e promettente presente nella rosa di Igor Tudor. Un gioiello che da Torino sperano di tenersi stretto il più a lungo possibile.

“Si tratta del talento più importante della Juventus, un asset fondamentale per i prossimi anni. È reduce da un Mondiale per Club importante, qualcosa che lo ha reso ancora più interessante per i grandi club che lo avevano messo nel mirino. Ha appena chiuso la sua prima vera stagione da professionista con buonissimi numeri in Serie A. Diversi club hanno chiesto informazioni su di lui, lo hanno notato”. Si è trattato, poi, dei nomi delle società evidentemente sulle tracce del classe 2005 considerato a mani basse uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Sul nazionale turco “C’è soprattutto il Barcellona dopo che la trattativa per Nico Williams è sfumata. Poi il Bayern Monaco, club nel quale è cresciuto. Ma la Juventus non vuole saperne”. Successivamente è stato rivelato come, tra le altre cose, la volontà bianconera riguardi anche il blindare Yildiz che ad oggi è sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029: lo stipendio attuale è di appena 1,5 milioni annui.

“Settimana prossima ci sarà un incontro tra gli agenti del calciatore e la Juve per chiudere l’accordo fino al 2030 con un ingaggio tra 3,5-4 milioni di euro con i bonus”. Secondo Meloni, poi, la Vecchia Signora valuterebbe Yildiz già oltre i 100 milioni di euro. “Una valutazione fine a se stessa perché per la Juve è incedibile e non c’è un prezzo”. Elogio finale per Igor Tudor. Il tecnico croato ha “valorizzato al massimo Yildiz, che è più centrale e vicino alla porta”, ha concluso Meloni.