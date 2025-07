Enzo Maresca torna in Italia, un club vuole prenderlo per il 2026

Arriva la svolta che riguarda il futuro di Enzo Maresca che è pronto a decollare in maniera definitiva. Il giovane allenatore si è appena laureato Campione del Mondo con il Chelsea.

E’ del Chelsea di Enzo Maresca il primo titolo del Mondiale per Club a 32 squadre, il nuovo evento FIFA che andrà di scena ogni 4 anni. La prima edizione è vinta proprio dai Blues che hanno stracciato in finale il PSG con una partita perfetta con un netto 3-0 già a primo tempo che è stato poi il risultato al termine dei 90 minuti di gioco.

Un grande torneo da parte del club londinese che a sorpresa ha battuto il PSG che era il grande favorito. La squadra di Luis Enrique arrivava da 20 gol fatti e 1 subito al torneo, considerando che aveva anche concluso la stagione con 4 titoli vincendo tutto compresa la Champions League (5-0 contro l’Inter in finale). Ora però la scena se la sta prendendo Enzo Maresca.

Perché è del giovane allenatore italiano che si parla, scuola Guardiola, poi ha avuto le sue occasioni per fare esperienza e crescere sia in Italia che all’estero. Dopo un anno al Leicester e con il ritorno in Premier, la volontà da parte del Chelsea di puntare forte su di lui e ora si vedono i primi risultati per Enzo Maresca che fa parlare tanto di lui ovunque.

Calciomercato: convincono Maresca a tornare in Italia

C’è addirittura chi ipotizza anche un suo clamoroso ritorno in Italia in vista dei prossimi anni e ci sarebbe una società che pensa proprio a lui come nuovo allenatore nel 2026, occhio a quella che può essere quindi la scelta di Enzo Maresca.

Tra i tanti legami che ci sono tra l’Italia ed Enzo Maresca c’è sicuramente quello con la Juventus. Prima della sua carriera da allenatore è stata lunga quella da calciatore, dove sono tante le avventure e maglie che ha indossato.

Ma il legame tra Enzo Maresca e la Juventus è forte, per questo motivo che in vista del prossimo anno, se le cose non dovessero andare bene per lui al Chelsea e per Tudor in bianconero, che è ipotizzabile anche un clamoroso ritorno in bianconero per lui, questa volta però nelle vesti di allenatore.

Enzo Maresca può essere l’allenatore della Juventus del futuro e occhio a ciò che accadrà nel 2026 con tutto in gioco e che può diventare in bilico per tutti, compreso lui e Tudor.