Inter, nome nuovo per l’attacco: 30mln per il regalo perfetto a Chivu

L’Inter sta lavorando per cambiare la faccia del proprio attacco ed in tal senso emerge un nome nuovo da consegnare nelle mani di Cristian Chivu. Si tratta del profilo perfetto che sta cercando il proprio tecnico ed andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i nerazzurri sono momenti a dir poco delicati, dal momento che si sta costruendo la squadra del futuro andando anche a delineare il modo in cui potrà proporre calcio Cristian Chivu. C’è curiosità di vedere il romeno in panchina, dal momento che, al netto della breve parentesi al Parma, rappresenta la prima occasione di dimostrare quelle che sono le sue qualità. E’ stata una scelta azzardata quella di Marotta ed Ausilio, che però hanno avuto modo di conoscerlo ai tempi della Primavera dell’Inter e che non hanno avuto dubbi a puntare su di lui.

Ovviamente, però, dovrà necessariamente cambiare rispetto a quanto visto di recente con Simone Inzaghi. Nel calcio, infatti, è impossibile fare copia ed incolla ed in tal senso Chivu ne è perfettamente consapevole. Per questo motivo vuole cambiare il modo di attaccare dell’Inter, passando al 3-4-2-1 quando le esigenze del momento lo richiedono. Ovviamente, però, servono dei rinforzi, dal momento che allo stato attuale non sarebbe una soluzione percorribile con i calciatori attualmente in rosa. Ed andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, nuovo attaccante per Chivu: è un talento purissimo

Il primo grande obiettivo che hanno inseguito i nerazzurri è stato Nico Paz, con il Como che, però, non ha voluto saperne di lasciarlo andar via e per questo si è deciso di virare su Enciso. Anche da questo punto di vista, però, la strada con il Brighton è a dir poco in salita. In tal senso, stando a quanto raccontato da InterNews08, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Andrija Maksimovic, stella e talento di valore impressionante di proprietà della Stella Rossa di Belgrado. Andiamo a vedere le ultime.

Classe 2007, nonostante la sua giovane età è diventato già una pedina molto, molto importante per la Stella Rossa ed è considerato come uno dei calciatori dal talento maggiore in senso assoluto in Europa. L’Inter, a quanto pare, è interessato a lui, dal momento che può agire come trequartista ma anche come ala destra. Di piede mancino, secondo Transfermarkt Maksimovic ha un valore di 15 milioni di euro, ma è probabile che i serbi possano chiedere più del doppio per lasciarlo partire. Si attendono sviluppi da questo punto di vista ed andiamo a vedere di che si tratta nel dettaglio.