Juventus, svolta per il centrale: lo spagnolo sta per firmare

La Juventus deve fare i conti con una svolta non di poco conto che riguarda il difensore centrale. Lo spagnolo, infatti, adesso sta per firmare e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri sono tante le operazioni che sono centrali nel suo progetto ed in tal senso per la squadra in questione è fondamentale inserire dei rinforzi al fine di alzare l’asticella. La tifoseria, infatti, a gran voce invoca una compagine capace di lottare per lo Scudetto, dal momento che è un qualcosa che non succede da troppi anni. Forte, da questo punto di vista, la scelta della dirigenza di puntare su un allenatore come Igor Tudor anche per la prossima stagione dopo che ha sostituito Thiago Motta nel finale della scorsa annata.

La priorità in tal senso era quella di regalare al tecnico un bomber capace di prendersi sulle spalle la responsabilità di guidare l’attacco della Juve. E non a caso è arrivato Jonathan David, dal quale ci si aspettano grandi cose. Da questo punto di vista, arriva un importante colpo di scena per quanto riguarda la difesa della Juventus. A quanto pare, infatti, lo spagnolo è pronto a firmare e si tratta di uno dei grandi obiettivi da parte della dirigenza dei bianconeri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, nuovo difensore centrale? Arriva una importante svolta a riguardo

Sono tanti i nomi che la Juventus sta seguendo con viva attenzione e da questo punto di vista c’è un colpo di scena non di poco conto. Tra i profili maggiormente affascinanti in senso assoluto non si può non annoverare Aymeric Laporte. Il centrale basco attualmente in forza ai sauditi dell’Al-Nassr sta spingendo con forza per far ritorno in Europa ed anche la Juve si era mossa sulle sue tracce. Ed ora da questo punto di vista sono da registrare delle novità non di poco conto.

Il basco, infatti, che in Arabia Saudita percepisce 25 milioni di euro annui, potrebbe seriamente tornare a casa sua. Vale a dire all’Athletic Bilbao. I basci, infatti, lo vogliono seriamente e lo hanno indicato come una priorità in senso assoluto. Nonostante il suo ingaggio, il Bilbao ha la netta convinzione del fatto che facendo leva sulla sua voglia di tornare in Europa una operazione apparentemente impossibile possa diventare realizzabile. Si attendono sviluppi, ma il nome di Laporte si allontana sempre di più dalla Juventus a quanto pare.