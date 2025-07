La Juve lo mette alla porta: addio pronto per 35 milioni

La Juventus mette il giocatore alla porta: non fa più parte del progetto, i bianconeri pronti a cederlo per 35 milioni di euro

In casa Juventus si sta continuando a lavoraew senza sosta sul mercato per dare ad Igor Tudor una rosa completa prima del ritiro precampionato in programma il 24 luglio.

In questi dieci giorni che la separano dall’inizio della nuova stagione, la società bianconera conta di chiudere diversi affari sia in entrata che in uscita. A livello di entrate la Juventus sta lavorando sugli esterni dove il primo obiettivo è Jadon Sancho per il quale i contatti con il Manchester United sono frequenti. I bianconeri hanno la volontà di chiudere presto per il suo arrivo, ma ancora non è stato trovato un accordo con i Red Devils e per questo motivo ci sarà da attendere ancora un po’ per capire se arriverà la fumata bianca.

La Juventus sa che l’affare Sancho potrebbe saltare e per questo sta anche lavorando alla permanenza di Conçeiçao dal Porto. La permanenza del portoghese non escluderebbe l’arrivo dell’inglese, ma la Vecchia Signora vuole comunque cautelarsi ed anche con i Dragoes i contatti sono quasi giornalieri per arrivare ad un accordo. In uscita, invece, oltre al rebus Vlahovic, ad oggi senza risoluzione, l’altro giocatore che la Juventus ha messo alla porta è Douglas Luiz.

Arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa per un totale di 40 milioni, il centrocampista brasiliano si è rivelato un flop clamoroso e la Juventus non vede l’ora di liberarsene.

Juventus, addio Douglas Luiz: il brasiliano destinato a lasciare Torino

Da Douglas Luiz, sia per quanto speso che per quanto fatto vedere in Inghilterra, ci si aspettava decisamente di più ed invece il centrocampista brasiliano ha deluso chiunque alla Juventus. Un’operazione che si è rivelata del tutto sbagliata per la società bianconera che ora vuole recuperare in parte quanto perso con tale investimento e, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, ha anche fissato il prezzo per la sua partenza.

Consapevole di non poter recuperare i 40 milioni di euro investiti la scorsa estate, la Juventus sarebbe disposta ad accettare almeno un’offerta tra i 30 ed i 35 milioni di euro per salutare Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano potrebbe far ritorno in Premier League e secondo il noto sito spagnolo ci sono tre club in particolare fortemente interessati al giocatore.

Tra questi vi è proprio quel Manchester United con il quale la Juventus sta trattando da giorni per portare Sancho a Torino e chissà che nei discorsi tra le due squadre non possa entrare presto anche l’ex Aston Villa. Oltre ai Red Devils, anche Everton e Fulham hanno sondato il terreno, senza tuttavia far pervenire un’offerta ufficiale sulla scrivania bianconera. Offerte che la Juventus si augura arrivino presto per liberarsi di Douglas Luiz prima dell’inizio del ritiro.