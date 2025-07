Nessuno andrà via dall’Inter, la decisione di Marotta è definitiva

Momento di valutazioni in casa Inter per quello che riguarda il calciomercato in vista della prossima stagione con i nerazzurri che stanno cercando di capire chi cedere per sistemare i conti e poi tornare ad acquistare.

Sono diversi gli obiettivi che Cristian Chivu ha condiviso con la propria società per sistemare l’organico ma prima di acquistare l’Inter dovrà cedere per sfoltire la rosa ed abbassare il tetto ingaggi.

La sensazione è che il club non voglia lasciar partire i migliori giocatori della rosa nonostante, subito dopo la finale di Champions League, ci sia stato qualche momento di tensione tra alcuni punti fermi dello spogliatoio. Giuseppe Marotta sembra avere le idee chiare ed al momento la decisione del club meneghino è quella di non lasciar partire i migliori e provare a migliorare l’organico con la partenza di calciatori che non sembrano essere centrali nel nuovo progetto.

Calciomercato Inter, il punto della situazione: Marotta non vuole cedere i big

Chi è stato accostato a diverse trattative in uscita è sicuramente Hakan Calhanoglu con il centrocampista turco che è finito nel mirino della critica tra la finale di Champions League e il Mondiale per club. Il Galatasaray si è fatto avanti in maniera decisa ma l’offerta per il classe 1994 non ha convinto i nerazzurri.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, la proposta da 15 milioni di euro del club turco non è neanche lontanamente vicina alla richiesta dell’Inter che chiede circa 30 milioni di euro per il proprio mediano. Se non ci dovesse essere un rilancio da parte del Galatasaray la permanenza di Calhanoglu all’Inter diventerebbe certa con l’ex Milan che dovrà chiarire alcune dichiarazioni con i compagni di squadra.

Davide Frattesi è sempre al centro di numerose voci ma l’arrivo di Chivu in panchina potrebbe rilanciare definitivamente la sua posizione. A meno di offerte da circa 35 milioni di euro, il centrocampista ex Sassuolo è destinato a restare in nerazzurro per la prossima stagione con l’Inter che potrebbe dare invece l’ok alla partenza di Asllani, finito nel mirino di diversi club e valutato circa 18 milioni di euro.

L’obiettivo principale in entrata è sempre rappresentato da Giovanni Leoni con il giovane difensore centrale che piace molto anche al Milan ma con i nerazzurri nettamente in pole. La valutazione del suo cartellino da parte del Parma è di circa 35 milioni di euro, una somma che Marotta e Ausilio sperano di avere tramite la partenza di calciatori che non rientrano nel progetto.