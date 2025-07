Prendono Dybala per quasi 10 milioni di euro, dove giocherà

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Roma: arriva un’offerta clamorosa, lo possono acquistare per quasi 10 milioni

Paulo Dybala prosegue nel suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio che, lo scorso marzo, lo ha costretto a fermare la sua buona stagione proprio nel momento in cui la Roma si era praticamente rimessa in corsa per la qualificazione in Champions. Al di là della data del possibile rientro, a tenere banco nell’ambiente giallorosso è però un altro tema legato alla Joya: quello relativo al suo futuro.

Che l’ex attaccante bianconero sia destinato, infatti, a restare ancora a lungo alla Roma, non è assolutamente scontato. Anzi, in questo momento non sembra scontata la sua permanenza nemmeno per la stagione che sta per prendere il via. Per quanto la Joya resti uno dei perni, a livello tecnico, della rosa della Roma, anche sotto la gestione del nuovo tecnico Gasperini, non è assolutamente detto che non possa decidere di prendere in considerazione possibili offerte provenienti dall’estero.

Considerando la sua fragilità a livello fisico, calarsi completamente nel calcio dell’ex allenatore orobico potrebbe risultare non semplicissimo per il numero 21 giallorosso. Una nuova realtà che potrebbe improvvisamente aprire uno spiraglio per le squadre a lui interessate, come da una voce clamorosa che vorrebbe Dybala pronto a partire per meno di 10 milioni di euro.

Futuro Dybala, cambiano gli scenari per l’attaccante della Roma: offerta da meno di 10 milioni

Se negli scorsi mesi Dybala era stato accostato con forza a diverse big europee, su tutte il Barcellona, desideroso di offrirgli un’ultima grande chance per dare una svolta alla sua carriera, a quanto sembra l’ultimo infortunio ha tagliato le gambe a ogni idea di offerta per l’ex numero 10 bianconero.

Al momento per lui la soluzione più credibile non sarebbe infatti in Europa, e nemmeno in quell’Arabia le cui sirene stanno attirando sempre più campioni del Vecchio Continente, specialmente se sul viale del tramonto.

A tentarlo maggiormente potrebbe invece essere una scelta di cuore, come quella che lo porterebbe a tornare nella sua Argentina. In particolare, sarebbe il Boca Juniors in questo momento la squadra più interessata alle sorti della Joya, come confermato da Leandro Paredes, passato dalla Roma alla squadra di Buenos Aires e pronto a fare di tutto per portare con sé il suo “fratellino“: “Avere Dybala qui mi piacerebbe moltissimo, e sarebbe un sogno anche per lui, questo lo so“.

Ipotesi suggestiva o scenario davvero realizzabile? Al momento la sensazione è che ci siano i margini per concretizzare un’operazione del genere. Gli Xeneizes sarebbero infatti davvero interessati all’argentino, e potrebbero provare a strapparlo alla Roma per circa 8/9 milioni, anche se poi sarebbe forse difficile per il club garantire al calciatore un ingaggio pesante come quello che percepisce attualmente.