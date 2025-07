Vlahovic ha accettato, giocherà in un altro club italiano

Un grande colpo di scena quello che sembra essere venuto fuori nelle ultime ore con Dusan Vlahovic che ha rifiutato alcune proposte per accettarne una in particolare.

Una decisione a sorpresa quella che sembra essere stata presa dal noto attaccante serbo che lascerà nei prossimi giorni la Juventus in malo modo. Il giocatore, su cui ha puntato la società bianconera e che è costato circa 90 milioni di euro più i tanti soldi di ingaggio come lo stipendio da 12 milioni di euro a stagione che percepisce quest’anno, è pronto ad andare via per poco o niente.

Perché Vlahovic lascerà la Juve in questa finestra di mercato e il giocatore potrà accordarsi con una nuova società anche stesso in Italia. In questo momento è ancora da capire se arriverà una rescissione del contratto tra Dusan e la Juventus o se alla fine il club bianconero accetterà poco meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Una grande occasione di mercato quella che rappresenta Vlahovic che anche in Serie A può firmare con una nuova squadra. In Italia, chiaramente, vista la situazione, in tanti si sono interessati come anche società come Inter, Milan, Napoli e Roma. Adesso il giocatore è pronto ad una nuova sfida e mettersi alle spalle definitivamente l’avventura alla Juventus.

Calciomercato Juve: vendono Vlahovic in Italia

La Juventus avrebbe preferito l’estero, ma alla fine il club bianconero sembra costretto a dover vendere Vlahovic in Italia per scelta anche dello stesso calciatore. Perché adesso è arrivato un segnale davvero forte da parte dell’attaccante serbo classe 2000 che può aprire le porte ad una delle società di Serie A.

Vlahovic spinge per giocare con il Milan e arrivano altri segnali chiave per concludere l’operazione da un momento all’altro. Proprio nelle ultime ore come rivelato dai colleghi inglesi del The Sun, ci sarebbe stato un altro tentativo da parte del Manchester United per provare l’acquisto di Vlahovic, ma il giocatore ha rifiutato.

Pare che Vlahovic voglia trasferirsi al Milan e aspetterà il club rossonero fino agli ultimi giorni di mercato. Una mossa che mette la Juventus con le spalle al muro dopo il rifiuto al Manchester United. Adesso il club bianconero dovrà fare di tutto per venderlo e liberarsi del sui pesante ingaggio.