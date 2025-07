Decisione irrevocabile, Thuram dice addio all’Inter

Clamoroso colpo di scena sul futuro di Marcus Thuram, dice addio all’Inter: arriva la decisione definitiva

Il Mondiale per Club è ormai solo un lontano ricordo per l’Inter e per buona parte degli appassionati di calcio. In Europa è tempo di pensare solo al mercato, pronto ad accendersi definitivamente in queste settimane di luglio che segnano, di fatto, anche l’avvio della nuova stagione calcistica. Una stagione in cui l’Inter potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei propri protagonisti: l’addio di Marcus Thuram resta infatti qualcosa in più di una semplice ipotesi.

Negare che sia successo qualcosa nello spogliatoio dell’Inter nelle ultime settimane sarebbe evidentemente un tentativo di nascondere fatti che sono accaduti sotto gli occhi di tutti. La rottura tra Calhanoglu e almeno una parte della squadra è sembrata evidente, e in quei giorni concitati del botta e risposta tra Lautaro e il centrocampista turco, anche Thuram era sembrato schierarsi decisamente dalla parte di quest’ultimo.

Le cose si sarebbero però appianate nei giorni seguenti. Anche attraverso i social, l’attaccante francese sembrerebbe aver cancellato ogni tipo di insofferenza nei confronti del capitano argentino, allontanando così le voci su una presunta rottura nella Thu-La. Ma questo non vuol dire che la sua permanenza sia a questo punto garantita. Anzi, le chance per un suo addio continuano a essere alte, come dimostrato da una notizia incredibile arrivata nelle ultime ore.

Addio Inter, Thuram può salutare nei prossimi giorni: la decisione sembra definitiva

Non è ancora chiaro quale sia la volontà dell’attaccante francese. Con tutta probabilità, da parte di Thuram e del suo entourage c’è l’interesse a strappare un rinnovo con adeguamento di contratto, per cancellare le difficoltà dell’ultimo periodo. Una volontà che può in un certo senso essere vista come in linea con quella della dirigenza.

Non tutti nell’ambiente Inter la pensano però allo stesso modo. Anzi, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, qualcuno sarebbe più che disposto a lasciar partire l’ex Borussia Monchengladbach, soprattutto in caso di offerta pari al suo valore.

La conferma è arrivata tramite un sondaggio effettuato da Calciomercato.it sul futuro di Thuram. Secondo i tifosi che hanno partecipato, la scelta migliore da parte della società sarebbe quella di lasciar partire il francese per 70-80 milioni di euro. Un’opzione che ha convinto più del 50% dei tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio, contro il 31% di chi optava per il rinnovo e il 17% per una cessione solo all’estero.

Questo ovviamente non può significare moltissimo, e non può nemmeno essere una fotografia limpida del pensiero dei tifosi nerazzurri in toto. Si tratta però di un segnale chiaro di come qualcosa nell’ambiente si sia rotto, specialmente nel rapporto con alcuni giocatori. Dovesse decidere di restare all’Inter, starà quindi a Thuram cercare di riconquistare la fiducia di tutti. E potrà farlo non tanto a parole, ma solo a suon di gol. Che è poi la cosa che gli riesce, in fin dei conti, meglio.